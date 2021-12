En FOTOS: Dentro de la sala de control del telescopio espacial Webb

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Excitación y tensión: así es como Rusty Whitman dice que sentirá los 30 días que le esperan después del lanzamiento del histórico telescopio espacial James Webb, ahora programado para el sábado.

Desde una sala de control segura en Baltimore, Maryland, Whitman y sus colegas contendrán el aliento mientras el telescopio se conecta.

Pero ese será apenas el comienzo.

En los seis meses siguientes al lanzamiento, Whitman y el equipo del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial monitorearán el telescopio las 24 horas, haciendo pequeños ajustes para garantizar su perfecto calibrado para que astrónomos de todo el mundo exploren el universo.

Pero el momento crucial será al comienzo de la misión: el telescopio debe colocarse en una trayectoria precisa, mientras que al mismo tiempo despliega su enorme espejo y un parasol aún más grande. Una operación sumamente peligrosa.

“Al final de los 30 días, podré respirar aliviado si nos mantenemos según lo programado”, dijo Whitman, gerente de ingeniería del sistema de operaciones de vuelo.

Whitman dirige el equipo de técnicos que instaló la sala de control del James Webb, un centro de alta tecnología con decenas de pantallas para monitorear y controlar el aparato espacial en tiempo real.

En la primera fila, una sola persona tendrá el poder de enviar comandos a la máquina valorada en 10.000 millones de dólares, que eventualmente se establecerá en una órbita a más de 1,5 millones de km de distancia.

En otros puestos, los ingenieros monitorearán sistemas específicos para detectar anomalías.

Después del lanzamiento, las operaciones del telescopio estarán en gran parte automatizadas, pero el equipo en Baltimore debe estar listo para manejar cualquier problema inesperado.

En el transcurso de una docena de simulaciones, los ingenieros practicaron cómo hacer rápidos diagnósticos y correcciones de fallas pensadas por el equipo, así como por expertos llegados desde Europa y California.

Durante una de esas pruebas, se cortó la energía en el edificio.

“Fue totalmente inesperado”, dijo Whitman. “La gente que no sabía, pensaba que era parte del plan”.

Afortunadamente, el equipo se había preparado para un evento semejante: un generador de respaldo restauró rápidamente la energía a la sala de control.

Pese a la preparación, a Whitman le preocupa que algo salga mal: “Estoy nervioso por la posibilidad de que olvidemos algo. Siempre estoy tratando de pensar ‘¿qué olvidamos?'”

We don’t yet know what @NASAWebb will uncover. Will we get answers? Will we have more questions? One thing is certain: The story of us is a never-ending quest for knowledge.

As Carl Sagan said: “We can’t help it.” #UnfoldTheUniverse

https://t.co/q63S3MwkqF pic.twitter.com/AmrkPYnIsn

— NASA (@NASA) December 21, 2021