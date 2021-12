Se hizo pasar por trabajador postal para robar a una familia en El Bronx (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Una familia de El Bronx, Nueva York, “todavía está asustada” después de una invasión de su casa por parte de un hombre que se hace pasar por un repartidor de UPS junto con un cómplice.

Por People

El robo ocurrió el domingo por la tarde en la sección de Morris Heights del Bronx, cuando el hombre tocó el timbre de las víctimas mientras llevaba un sombrero con las letras UPS y sostenía una caja, según un comunicado del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York enviado por correo electrónico a People.

“Cuando la víctima abrió la puerta, el individuo la empujó dentro del apartamento y reveló que tenía un revólver plateado dentro de la caja. Después de que el individuo ingresó, se le unió un segundo individuo”, se lee en el comunicado. “A punta de pistola, los individuos exigieron que la víctima femenina de 60 años, su esposo de 63 años y sus nietos, un niño de 8 años y una niña de 6 años, usaran bridas para atar ellos mismos.”

“Se llevaron todo. Se llevaron todo para Navidad”, dijo el abuelo a WCBS-TV , según la traducción del superintendente de su edificio, Raúl Ortiz.

“Es un allanamiento de morada, peor que un robo. Atarte y todo”, dijo Ortiz.

El video de vigilancia mostró al ladrón disfrazado junto a la puerta del apartamento, mientras su cómplice caminaba por un pasillo cercano. Más tarde, fueron vistos sacando del vestíbulo del edificio bolsas llenas de artículos robados.

“Vinieron aquí, se apresuraron a que mis padres actuaran como trabajadores de UPS. Los ataron, se llevaron un par de cosas de aquí”, dijo a WCBS-TV el hijo de la víctima, que no estaba en casa en ese momento.

“Están asustados. Todavía están asustados”, continuó el hijo. “Se llevaron los teléfonos y tabletas de los niños … se llevaron el efectivo que encontraron en la casa”.

Los sospechosos obtuvieron dispositivos electrónicos de Apple y más de $ 7,500 en efectivo que tomaron tanto de una caja fuerte como de una alcancía, confirmó la policía.

La policía advierte a los residentes que no abran la puerta si no esperan un paquete, si no reconocen a su repartidor habitual o si algo no les parece bien.

?WANTED?for a Robbery inside of an apartment located at 1860 Billingsley Terrace #universityheights #bronx On 12/20/21 @ 7:00 PM Reward up to $3500 Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcall pic.twitter.com/iSA6uxrwXk

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) December 21, 2021