EEUU criticó que el régimen cubano pida hasta 25 años de cárcel para manifestantes

Estados Unidos denunció que más de 90 manifestantes vinculados a las protestas del 11 de julio hayan sido juzgados en Cuba, con peticiones de hasta 25 años de cárcel para algunos, en un tuit de este jueves del jefe de la diplomacia para las Américas.

“Desde el 13 de diciembre, el régimen cubano juzgó a 90+ #11Jmanifestantes en#Cuba. El mundo ve la magnitud de estas injusticias”, afirmó Brian Nichols en Twitter.

Since Dec 13, the Cuban regime tried 90+#11Jprotestors across#Cuba. The world sees the magnitude of these injustices: sentences of up to 25 years, fraudulent charges to silence, & atrocious prison conditions for peaceful demonstrators. pic.twitter.com/RIPIQQns5U

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) December 23, 2021