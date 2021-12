Actriz de “La Chilindrina” admitió que quiere encontrar una nueva pareja

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La primera actriz, María Antonieta de las Nieves, quien es recordada por interpretar al icónico personaje de “La Chilindrina” tuvo la oportunidad de hablar con el matutino de Imagen Televisión, Sale el Sol sobre querer encontrar una pareja en 2022 a dos años de la muerte de su esposo, Gabriel Fernández.

Por Infobae

La afamada intérprete mexicana de 71 años señaló que le gustaría encontrar una pareja, ya que extraña la presencia física de una persona que la pueda querer y apoyar.

“Lo que yo necesito es alguien que este ‘juntito a mí’, que este él en su casa y yo en la mía ¿para qué? es absurdo tener a alguien así, para verlo de vez en cuando o de lejos, no. Primero me tendría que caer muy bien esa persona y luego, ver que es lo que pasa”, aseveró la actriz mexicana.

La actriz enfatizó que la persona con la que podría estar el siguiente año, tiene que tener carisma: “Tendría que ser alguien muy especial y que me cayera muy bien, porque yo creo que no hay nada en esta vida que el humor no lo sobrepase. Puedes querer mucho a una persona, pero si te cae mal, si no es una persona que te haga la vida llevadera pues es difícil, por mucho que quieras a alguien, el día a día con alguien que no te caiga bien debe de ser difícil”, dijo en entrevista para Sale el Sol.

Por otro lado, la protagonista de La Chilindrina en apuros descarto el uso de redes sociales para poder encontrar pareja, ya que le gustaría que fuera alguien de su misma edad y con gustos similares.

“No, que flojera, tendría que ser alguien que yo conociera, pero en vivo y directo. Y no, no estoy negada, pero si dios me bendijera con una persona más o menos de mi edad, de mi forma de ser, de mi estilo; a lo mejor si me animaría. Pero no, por redes sociales, que flojera”, recalcó entre risas la primera actriz mexicana.

Cambiando de tema, la intérprete de El Chanfle se mofo de la ocasión en la que se volvió viral por una fotografía en donde se le ve un cuerpo espectacular a sus 71 años.

“Ay que pena, una foto bastante mal tomada pero yo no salí mal. Yo dije ‘Dios mío ¿Qué paso?’ esa foto me la tomo mi cuñada de 80 años y no ve, pero es una foto mal tomada, lo bueno es que a todos les gusto”, finalizó entres risas la actriz mexicana.

Fue el pasado 22 de septiembre que María Antonieta de las Nieves recordó con mucha nostalgia la partida de su esposo, Gabriel Fernández, quien perdió la vida a solo unos meses de que ambos cumplieran 50 años de matrimonio.

La actriz para el mismo programa matutino de Imagen Televisión, tuvo la oportunidad de platicar el como vivió los últimos 24 meses y recalcó que ha sido muy difícil porque extraña la presencia de su pareja en la vida cotidiana.

“[…] siempre lo voy a tener cerquitita de mi corazón, mi viejo fue lo mejor que me pudo pasar en esta vida y lo sigo pensando así, lo quiero muchísimo”, contó la estrella para el matutino Sale el sol.

“Lo extraño muchísimo pero no es fácil pasar la vida uno de viuda sola… la verdad necesitas a alguien con quién conversar, necesitas a alguien con quién ver la televisión, necesitas a alguien que te dé la mano y la sientas calientita, necesitas alguna persona con la que puedas viajar, nosotros éramos muy pata de perro, siempre andábamos viajando y ahora que me ha tocado viajar sola, no me gusta”, reveló la oriunda del Estado de Nayarit.