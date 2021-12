Intelectuales, docentes y políticos de izquierda llaman a respaldar a Sergio Garrido en Barinas

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Intelectuales, docentes y políticos de izquierda llamaron, a través de un comunicado, a respaldar a Sergio Garrido en Barinas el próximo 9 de enero.

lapatilla.com

“Nicolás Maduro pretende golpear la ruta democrática, pacífica y constitucional como único camino para, a través del voto popular, restablecer la democracia y darle cauce al sentimiento de cambio que existe en la nación venezolana”, reza parte del texto.

A continuación, el comunicado íntegro:

El gobierno de Nicolás Maduro recurriendo al subordinado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) procedió a anular las elecciones de gobernador en el Estado Barinas, reconociendo que aun cuando ganó el candidato opositor, Freddy Superlano, este había recibido una inhabilitación política por la Contraloría General de la Republica (CGR), ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar nuevas elecciones para el próximo 9 de enero de 2022.

La sentencia de la sala electoral del TSJ es una intromisión del poder judicial en el poder electoral, el cual no fue notificado de la “inhabilitación exprés” de la CGR con antelación a la inscripción del defenestrado candidato. Igualmente, el poder judicial desconoce inconstitucionalmente el indulto presidencial dictado a favor del candidato Superlano. De nuevo estamos frente a un proceder autoritario que ha desafiado y violentado la soberanía popular del pueblo que se pronunció claramente a favor del cambio político, propinando una derrota histórica al PSUV en el Estado Barinas.

El gobierno autoritario de Nicolás Maduro pretende golpear la ruta democrática, pacífica y constitucional como único camino para, a través del voto popular, restablecer la democracia y darle cauce al sentimiento de cambio que existe en la nación venezolana. La respuesta del pueblo no puede ser otra que reafirmarse en la vía electoral, de cara al evento convocado en Barinas para el 9 de enero de 2022, y en otros, en los cuales podamos ejercer nuestros derechos políticos electorales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Es por todo esto, en nuestra condición de ciudadanos venezolanos, demócratas y apegados a nuestra constitución, convocamos al pueblo del Estado Barinas a participar masivamente en las elecciones regionales para elegir su gobernador, y con ello, ratificar la victoria popular ya obtenida el pasado 21 de noviembre de este año. Llamamos a votar por el ingeniero Sergio Garrido, candidato de una amplia confluencia de fuerzas políticas, sociales y culturales que expresan el sentimiento mayoritario de cambio del aguerrido y querido pueblo barines.

Caracas, 23 de Diciembre de 2021.

Andrés Caleca. Economista. Ex Presidente del CNE.

Gabriela Ramírez. Trabajadora social. Ex Defensora del Pueblo. Ex diputada a la AN.

Rodrigo Cabezas. Economista. Profesor universitario de LUZ. Ex Ministro de Finanzas.

Andrés Izarra. Periodista. Ex Ministro de Comunicación.

Moisés Duran. Sociólogo. Investigador.

Walter Boza. Médico Psiquiatra. Ex diputado Congreso Nacional.

Gustavo Mujica. Ex diputado. Coordinador General de Izquierda Democratica.

Leonardo Rodríguez. Economista. Profesor Universitario de la USM.

Aquiles Alvares. Economista. Profesor Universitario de la ULA.

Luz Neira Parra. Periodista. Profesora universitaria de LUZ.

Henry Colmenares. Economista. Profesor universitario de la USM.

Lisbet León Cepeda. Profesora universitaria de la UNERMB.

María Isabel Neumann. Periodista. Profesora universitaria de LUZ.

Eduardo Labrador. Abogado. Profesor universitario de la UNERMB. Diputado del CLE Zulia.

Javier Vivas Santana. Intelectual. Escritor.

Douglas Zavala. Abogado. Escritor.

Jackson Pérez. Diputado al Consejo Legislativo del estado Cojedes.

German Ferrer. Abogado. Diputado a la AN 2015.

Zenaida Fernández. Economista. Dirigente indígena. Diputada al CLE Zulia.

Omar Molina. Concejal del Municipio Maracaibo. Zulia.

Yurnio Marchan. Ex Concejal. Coordinador Regional de Izquierda Democrática- Yaracuy.

Martin González. Frente de Comunicadores por el Cambio- Lara.

Leonardo Montilla. Politólogo. Estado Trujillo.

José Vielma. Abogado. Coordinador de Zulia Humana-Maracaibo.

Adnovio Suarez. Ex Presidente del Colegio de Sociólogos-Zulia.

Félix Bracho. TSU. Ex Alcalde del Municipio Cabimas.

Roger Lázaro. Ingeniero. Planificador. Ex Secretario de Planificación Gob. Zulia.

Danilo Ballestero. TSU. Concejal Municipio San Francisco. Zulia.

Juan Carlos Perozo. Abogado. Pastor evangélico. Concejal del Municipio Cabimas. Zulia.

Railú Carreño. Ingeniera. Concejal del Municipio Cabimas. Zulia.