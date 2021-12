¡Alerta de spoilers! Tom Holland habló sobre los cameos de “Spider-Man: No Way Home”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Durante los últimos meses una de las cosas que más ha hecho Tom Holland en sus entrevistas es mentir. No, no es que estemos acusando deliberadamente al actor, después de todo, él mismo admitió que una de las cosas que más anhelaba de cara a la conclusión del tour de prensa de Spider-Man: No Way Home era la posibilidad de dejar de evadir preguntas sobre los aspectos más misteriosos de la cinta.

Por La Tercera

Pero a una semana del estreno de la cinta, aunque todavía sigue hablando al respecto, Holland finalmente pudo referirse a los comentados cameos de la secuela de Far From Home. Ya lo dijimos al principio de esta nota, pero esta es su última advertencia porque a continuación encontrarán spoilers de Spider-Man: No Way Home.

En el marco de una conversación con Marvel.com en la que también participó Zendaya, el actor detrás del Peter Parker del MCU habló sobre el resto del elenco de la película y en particular realizó comentarios sobre los tres cameos más comentados: Charlie Cox como Matt Murodock, Tobey Maguire como Peter Parker/Spider-Man y Andrew Garfield como Peter Parker/Spider-Man.

Cox apareció por última vez como Matt Murodock en la conclusión de la tercera temporada de la serie de Daredevil distribuida por Netflix y aunque su regreso en No Way Home fue adelantado por filtraciones, no fueron pocos los asistentes al cine que se asombraron cuando el abogado apareció sentado en un comedor junto a la Tía May, Happy Hogan y, por supuesto, Peter Parker.

