Fanáticos eligieron el mejor adelantamiento de la Fórmula 1 de 2021 (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Llega fin de año y es momento de balance. La Fórmula 1 interactuó con sus millones de fanáticos para saber uno de los hechos más importantes de la temporada que es nada menos que el mejor sobrepaso del año. No hay ningún trofeo ni premio económico, pero sí tiene un alto valor simbólico por lo que constituye un adelantamiento en el automovilismo. Es el momento de mayor adrenalina porque es cuando dos o más pilotos están luchando por una posición durante una carrera. ¿Quién fue el más votado?

Por Infobae

Entre el miércoles y el jueves la Máxima convocó a sus aficionados a través de su cuenta de Twitter a que voten algunas superaciones. Fueron ocho las postulantes en una competencia virtual que se encendió con el correr de las horas y promovió el debate de la gente en la mencionada red social.

En la primera ronda, la superación de Lando Norris (McLaren) a Charles Leclerc (Ferrari) en Italia se quedó con el 56,2% de los votos a un adelantamiento de Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) para dejar atrás a Daniel Ricciardo (McLaren) en España.

We’re down to the final two!

It’s @LandoNorris v @Max33Verstappen for the best overtake of 2021 – and your votes will decide the winner! ? ??#F1

— Formula 1 (@F1) December 23, 2021