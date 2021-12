Omar Vizquel culminó su proceso de divorcio (Comunicado)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Oficialmente, el exgrandeliga, Omar Vizquel culminó su proceso de divorcio; lo que se conoció este 28 de diciembre.

El criollo en un comunicado, que difundió en sus redes sociales indicó que la separación tuvo lugar el pasado miércoles 22 de diciembre y detalló que su ahora exesposa, Blanca García, recibirá “lo que le corresponde en concordancia con la justicia”.

De igual forma, señala que las denuncias sobre violencia de género fueron descartadas y que actualmente el caso sobre el incidente en el Clubhouse con un trabajador es el único pendiente en la corte.

Vizquel además apuntó que de cada situación ha sacado un aprendizaje y mostró agradecimiento por los apoyos y atención hacia él.

As promised, I share with everyone the conclusion of my legal process that occurred between my now ex-wife, Blanca Garcia and I; in which, justice always prevails!

— Omar Vizquel (@VizquelOmar13) December 27, 2021