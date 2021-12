Controversia en la India por estatua de Cristiano Ronaldo construida en una antigua colonia portuguesa

Una estatua del futbolista Cristiano Ronaldo erigida en el estado indio de Goa ha provocado indignación entre algunos lugareños, los cuales afirman que es un “insulto” a los que sufrieron durante la pasada colonización portuguesa.

Por RT

La estatua de ‘CR7’, cuyo estatus como icono mundial se extiende a Goa, donde tanto él como el fútbol son ampliamente populares, pretendía “inspirar” a los jóvenes de la región, según las autoridades. Sin embargo, algunos locales consideran que el gesto ha reabierto viejas heridas del imperio colonial portugués, durante las celebraciones del 60.º aniversario de su liberación.

La inauguración de la estatua se retrasó por la aparición de la pandemia de covid-19, y habría costado 12 lakhs, una suma que se traduce en más de 16.000 dólares, y pesa más de 410 kilogramos.

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo's statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT

— Michael Lobo (@MichaelLobo76) December 28, 2021