Fiscal que acusó a Hugo Carvajal y Nicolás Maduro en cargos de drogas, deja la corte de Nueva York este #30Dic

El periodista de la agencia The Associated Press, Joshua Goodman, informó la noche de este martes 29 de diciembre, que hasta este miércoles 30, el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Emil J. Bove, estará presente en los juzgados.

lapatilla.com

De acuerdo a lo publicado por Goodman, “se culpó a Emil Bove por el mal manejo de las pruebas por parte de su unidad en un caso fallido de sanciones contra Irán”.

El periodista también comentó que “los narcos latinoamericanos pueden dormir mejor”, puesto que entre los acusados por el fiscal, se encuentran Hugo “El Pollo” Carvajal, Nicolás Maduro y a Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, por cargos de drogas.

“Los narcos latinoamericanos pueden dormir mejor. Mañana es el último día para el fiscal que acusó a Nicolás Maduro, Hugo Carvajal y el hermano del presidente de Honduras por cargos de drogas”, fue parte de lo señalado por Joshua Goodman.

Latin American narcos may sleep easier.

Tomorrow is the last day for the prosecutor who indicted @NicolasMaduro @hugocarvajal4f and the brother of Honduras' president on drug charges.

Emil Bove was blamed for his unit's mishandling of evidence in a botched Iran sanctions case. pic.twitter.com/i8W3lMhhY2

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 30, 2021