Los detalles del asesinato de una venezolana en Miami luego que su esposo se entregara a la policía

“Maté a mi esposa y estoy aquí para entregarme”, confesó Luis Manuel Romero-Moran, de 46 años cuando entró a la estación de policía de Miami-Dade.

Todo comenzó muy temprano en la mañana del lunes. Romero Moran siguió a su esposa, Zoranllilis Cadena Cambar, durante varios minutos en el barrio de Doral, muy cerca del aeropuerto internacional de Miami, mientras ella paseaba un perro de la familia para la que trabajaba como empleada doméstica. Una vez que la mujer, de 41 años, ingresó en la vivienda ubicada en la intersección de la calle 72 del noroeste y la avenida 109, en el condado de Miami Dade, el hombre, de 46 años, se lanzó sobre ella, la ahorcó con una cremallera hasta matarla y luego se escapó del lugar.

Por Infobae

Alrededor de las 9 de la mañana, uno de los residentes de la vivienda regresó al hogar y encontró el cuerpo sin vida de Cadena Cambar. De inmediato alertó a la policía de Doral. Desde un primer momento el esposo de la víctima fue sospechoso en el caso, pero los oficiales casi no tuvieron tiempo de buscarlo porque él mismo se entregaría minutos más tarde.

Según el relato del agresor documentado por la policía en el reporte del caso, Romero Moran se retiró aturdido de la vivienda de Doral en la que mató a su esposa. Tras desvariar por unos minutos llamó a unos familiares y les confesó lo que había hecho. Acto seguido decidió entregarse a las autoridades.

Romero Moran, oriundo de Venezuela y residente de Miami, se presentó en la estación de policía del medio oeste de Miami Dade y confesó. Tal como detalla el reporte, el hombre había discutido verbalmente con su esposa la noche anterior, y allí fue cuando decidió que la mataría al día siguiente.

De inmediato Romero Moran quedó detenido y fue trasladado a la prisión Turner Guilford Knight, al oeste del condado Miami Dade. Tras su declaración se presume que se trató de un crimen premeditado, agravado por el vínculo, con lo cual enfrentaría una posible condena de varias décadas en prisión.

Las autoridades no han dado más información acerca de la pareja, pero allegados que prefirieron mantenerse en el anonimato confirmaron que ambos inmigraron al sur de la Florida desde Venezuela y que llevaban al menos una década casados.

NEW INFO: On Monday, Zoranllilis Cadena Cambar was allegedly murdered by her husband, Luis Manuel Romero-Moran. Zori, as she was known by friends, worked as a realtor and a housekeeper. @gofundme: https://t.co/JGOoZ41SVL

More info: @WPLGLocal10https://t.co/hgEEX6dGA4

— Ian Margol (@IanMargolWPLG) December 28, 2021