¿Podrías estar un mes sin Internet? Empresa paga 25 mil dólares a pareja que logre hacerlo

¿Cuánto tiempo puedes estar sin tocar tu celular o cualquier dispositivo conectado a Internet? ¿Lo harías si te pagaran 25 mil dólares? Una empresa de Estados Unidos ha creado un polémico desafío exclusivo para parejas y para poner a prueba qué tan capaces son de soportar la desconexión digital y ya ha generado polémica.

Por: Crónica

El experimento fue lanzado por la popular marca de licores a base de café llamada Kahlúa y la prueba se llamará “Stir Up Your Routine” (que se podría traducir literalmente al español como “Revuelve tu rutina”) y empezará dentro de casi veinte días.

“Las rutinas de las pantallas han llegado a dominar nuestra vida diaria, pero también nos roban tiempo de calidad a nuestras relaciones. Por eso Kahlúa quiere ayudar a las parejas a romper con lo mundano e inyectar más diversión en el día a día juntos”, señalaron desde la empresa.

El sustancioso premio busca obtener información sobre el vínculo entre las personas más allá de las interacciones virtuales.

¿Cómo funcionará el desafío para estar sin internet durante un mes?

Si bien durante el día tendrán acceso libre a sus dispositivos, el control será durante la noche. Las restricciones implican que las parejas participantes no deberán usar Internet (esto por supuesto incluye sus redes sociales), desde las 18.30 horas hasta las 6.30 horas del día siguiente. Esto les impedirá que tengan un contacto virtual con cualquier otra persona.

Cada pareja realizará el experimento desde su casa, pero para validar la credibilidad del reto, ellos recibirán una caja en la que guardarán sus dispositivos las doce horas que deberán permanecer inactivos, por un lapso de 30 noches.

¿Cómo me anoto para participar del experimento de Kahlúa?

El primer requisito es que ambos participantes sean mayores de 21 años, y el segundo, lamentablemente para los latinos, es que los aspirantes estén residiendo en Estados Unidos.

Need some ‘new year, new me’ motivation? How does the chance to win $25k sound…?

We are challenging one couple to go internet-free for 30 nights & stir up their routine with the help of our Kahlúa kit for a chance to win $25k.

Enter here? https://t.co/RQohf3ztk4 pic.twitter.com/TnvAfLOGPm

— Kahlúa (@Kahlua) December 7, 2021