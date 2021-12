De terror: Extraña criatura de largas extremidades fue vista al costado de una vía en la India (Video)

Una extraña criatura, de aspecto espigado y brillante y con largas extremidades, sorprendió a dos conductores en plena noche en un puente ubicado en Jharkhand, India. Los motociclistas lograron filmarla caminando en medio de la oscuridad y luego difundieron el material.

Por la Nación

El video fue compartido en Twitter el pasado mes de mayo y generó un gran revuelo entre los usuarios. Mientras algunos afirmaron que se trata de un montaje, otros consideraron que podría ser un extraterrestre. ”La gente está asumiendo que es un alien y en realidad podría serlo, observe atentamente el segundo 13 del video: un OVNI de ala roja de Lapros volando con un sonido tintineante”, escribió el usuario Ashutosh Gautam (@Ashutos32363607) en la red social.

The video has become talk of the town. People are assuming it to be an Alien and it actually could be, keenly observe the 13th second of the video, A red Lapros wing UFO flying with jangling sound. Place-Near Hazaribagh,Jharkhand @isro @NASA @aajtak @ndtv @republic @BBCWorld pic.twitter.com/P4hcLf5yNn

— Ashutosh Gautam (@Ashutos32363607) May 29, 2021