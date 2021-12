La poeta venezolana Raquel Markus ganó el concurso poético “Notas Migratorias César Vallejo 2021“

La venezolana, Raquel Markus-Finckler fue la ganadora del certamen “Notas Migratorias César Vallejo 2021“en la especialidad de poesía, una de las más emblemática e importante del concurso. Así lo dio a conocer La Fundación Universidad Hispana, el pasado domingo 26 de diciembre, anunciados en una transmisión en directo de los canales en Virtual TV y Telestar TV, Canal 3 de Supercable y redes sociales.

Por: Douglas Valle / lapatilla.com

Este concurso mundial en su edición 2021 contó con la participación de 350 participantes con la temática migratoria donde siete personas quedaron como finalistas y tres como ganadores absolutos en sus distintos géneros: narrativo o literario, periodístico y poético.

Para Markus que es periodista, escritora, productora de podcast y contenidos para redes sociales, guionista y poeta venezolana que sumó una cifra en la mareada de venezolanos que tuvieron que salir del país. Conoció de cerca la realidad de migrar, el sobre peso de nostalgia que va a cuestas en la maleta, la comida, los lugares y las costumbres de donde creciste.

La pasión nace y florece – El mayor pasatiempo

Se remonta desde su infancia cuando empezó a escribir a los 9 años de edad donde sólo quería imitar aquello lo que tanto le gustaba. Recuerda con mucha cercanía ¨Cada vez que había una conmemoración o una celebración que realizar por medio de un acto en la plaza central, allí estaba yo recitando un poema de mi autoría¨.

Leer para Raquel siempre fue su mayor de sus pasatiempos, de sus mayores gustos e incluso, su refugio. ¨Leí cosas que no tenían nada que ver con mi edad. A los 12 años, además de todos los libros de Julio Verne, El Principito y Juan Salvador Gaviota, los cuentos de Hans Christian Andersen; también tenía en mi haber “Cumbres borrascosas”, “La divina comedia”, “El pájaro espino” y alguno que otro de Stephen King… si caía en mis manos, me lo leía. ¨ puntualiza la poeta.

El concurso: Especial y diferente

El “Concurso periodístico, literario y poético Notas Migratorias César Vallejo 2021” dio sus inicios en el año 2011 dónde sólo presentó a un ganador general hasta el año 2020 que el jurado decide subdividir los géneros: narrativo o literario, periodístico y poético para que la competición no se centrara en un sólo vencedor.

¨Nos hicieron entrevistas en pequeños grupos para conocer con más profundidad quiénes somos, cuál era nuestra trayectoria, cómo fue nuestra experiencia como migrantes. Hubo una atención en nosotros como persona, como escritores, como seres humanos. Eso le da un carácter más íntimo, personal, más complejo a este concurso. ¨ Continua la periodista ¨ Creo que la calidad humana de su principal organizador de alguna manera se plasmó en todo el concurso y en la forma tan especial en que nos sentimos tratados todos los 42 semi finalistas. ¨

Las voces femeninas del certamen

Por primera vez ganan tres mujeres periodistas en el concurso Notas Migratorias César Vallejo dando el inicio a una futura voz tanto para este como a otros concursos.

– María José de Luca (ecuatoriana) por su podcast “Crónica del limbo”, en el género periodístico

– Laura Itzel Domínguez Martínez (Mexicana) por “Migrar en el principio del fin: de México a Venezuela”, en el género narrativo.

– Raquel en el género de poesía, por su poema “El apego”

La joven venezolana considera ¨que las tres tenemos una fuerte conciencia social, nos preocupamos por el prójimo, nos inquietan los sectores menos favorecidos de la sociedad y, de alguna manera, nos sentimos profundamente conmovidas por el drama humano que significa la emigración. Creo que las tres compartimos un profundo amor por el prójimo, por la escritura y por nuestra profesión. ¨

El poema ¨El apego¨

Me di cuenta del apego al despegarme

percibí la nostalgia al regresar

comprendí la distancia al recorrerla

y el peso de un adiós al abrazar

Aprendí a medirme al extrañarme

a revelarme en todo lo que dejo atrás

soy el país que llevo entre mis huesos

soy la ciudad que no me atrevo a nombrar

Me distancio de mí misma al acercarme

me despojo de mi piel al despertar

circundo las distancias que me acechan

y ataco sus murallas con mi paz

Contradigo cada uno de mis mantras

desconfío del pasado que aún me marca

soy certeza diluida en un café

y un secreto que no temo defender

Soy más que mi reflejo en el espejo

Soy más que mi nombre en la boca del otro

Soy más que el viento que se llevará mis cenizas

Soy más que la foto en el marco de la sala

Soy más que el recuerdo que me guardarán mis hijos

Soy más que el Shemá Israel que recitamos cada noche

Soy las letras que componen mis poemas

y el ruido que hago al caminar descalza por la casa

Soy los sueños que me construyen cada noche

y los que voy dejando atrás entre olvidos y reproches

Soy las manos que cepillan dientes y cabellos

y las que siembran de cariño la piel de mis amores

Me desprendo nuevamente en el espejo cada día

y aparezco en las manos que recorren la geografía de mi cuerpo

Me busco entre las sábanas que arropan pesadillas y temores

y me encuentro en la espuma de las olas que revientan a mis pies

Me pierdo entre sonidos de un idioma castizo y provinciano

y me hallo nuevamente entre rezos que aprendí de mis abuelos

La valentía de escribir

¨Sean valientes, que se atrevan, que superen el miedo, la vergüenza y la pena. Que la conexión humana es la experiencia más singular y mágica que tendrán en sus vidas como escritores. Que busquen dentro de sí esa voz única y especial que vive dentro de ellos y que aprendan a escucharla, a hacerle caso, a dejarse llevar por ella. ¨ Finalizó Raquel Markus-Finckler para aquellas personas que escriben y temen de su potencial.