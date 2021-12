El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 31 de diciembre de 2021

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

En tu conciencia pesará la consecuencia de tus actos. Si has actuado bien, vendrán recompensas, de lo contrario habrán crisis y frustraciones. Sólo el tiempo lo dirá. De todas maneras ya sabes por qué estás adonde estás.

Tauro

Es el ultimo día del año y te dejas llevar por la nostalgia. Sufres altibajos emocionales y te hundes en preguntas. ¿Porque pasó esto o aquello? ¿Pude evitarlo? Olvídate de eso, ya paso y ahora te toca trabajar en crear el futuro que sueñas tener.

Géminis

Permanece en los sitios en que te quieren, en los que no ni te tomes la molestia de encajar, puede que lo logres por pura política y un tanto de hipocresía. Es hora de inclinar la balanza al amor de verdad.

Cáncer

No hay forma de tomar decisiones perfectas y es que alguien siempre tendrá algo que decir. Críticas que crean dudas. Piensa que no todos pueden resultar beneficiados. Así que tómalo con calma y cuando hayas evaluado cuáles serán las consecuencias, da ese primer paso.

Leo

No tienes que dar explicaciones. Al que no le guste como actúas que se retire de tu vida. Sólo exprésate y si te entienden bien y sino también, como te dijimos el que mucho explica cae en trampas y no supera la situación.

Virgo

Manejas ciertas situaciones a tu antojo. Sabes que dices verdades disfrazadas, pero estás consciente de que no todo es tan cierto, pero no importa. No perjudicas a nadie y lo más importante es salir de lo que te atormenta.

Libra

Nunca has estado tan pilas como hoy. Vas para acá y para allá, mantienes la mente ocupada y es como si pensaras que como se acaba el año te dará tiempo de todo. Relájate y deja para después lo que no puedas concretar hoy. No hay apuro.

Escorpio

Que tú meta sea ser feliz, pero feliz a tu manera, a tu ritmo y bajo tus reglas, que aunque son invisibles son reales y te funcionan. El que se adapte perfecto, el que no, que tome otro camino. Es aceptable, no lo juzgues ni lo alejes.

Sagitario

Hoy estás de lo más feliz. Disfrutas de lo que hagas sin grandes pretensiones. Estás en un punto en el que ansiabas estar y tienes fe de que estarás mucho mejor. Así que a pasarla lindo, porque hay mucho que agradecer.

Capricornio

Hoy te sientes liberado. Quieres festejar y lo hagas en grande, así hagas algo pequeño. Lo importante es disfrutar. Ya encontraras la manera de hacerlo, porque quieres despedir el año como se debe.

Acuario

Todo o nada. No estás dispuesto a aceptar menos en esta etapa de tu vida. Estás cansado de los puntos medios, de aceptar lo que no quieres y lidiar con las frustraciones que surgen al no saber decir que no. 2022 será un año de poner más de un freno.

Piscis

Rompes ciertos esquemas. Estás cansado de vivir lo mismo una y otra vez. Si bien no es un círculo vicioso, si es una situación que necesitas dejar atrás. Puede que tengas miedo, pero no hay de otra, tienes que dar un corte, entre más definitivo, mejor.