El último mensaje en redes de Betty White: Entusiasmada por su cumpleaños número 100

Betty White se entusiasmó de celebrar su cumpleaños número 100 en una última publicación desgarradora pocos días antes de su muerte a los 99 años.

Por: The Sun

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Según los informes, la actriz murió pocas semanas antes de su importante cumpleaños.

El último tuit de la amada estrella habló sobre su cumpleaños número 100 el próximo mes.

El tweet decía: “Mi cumpleaños número 100… ¡No puedo creer que se acerque, y la revista People está celebrando conmigo!”

My 100th birthday… I cannot believe it is coming up, and People Magazine is celebrating with me! The new issue of @people is available on newsstands nationwide tomorrow. https://t.co/kTQnsbMDGK

— Betty White (@BettyMWhite) December 28, 2021