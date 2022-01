El príncipe Carlos de Gales rindió homenaje a los defensores de los DDHH en el mundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El príncipe Carlos, heredero del trono británico, rindió homenaje el sábado, con ocasión del Año Nuevo, a los defensores de la “libertad” y de los “derechos humanos” frente a la “persecución” en países como Siria y Afganistán.

“Al comenzar el nuevo año, tomemos un momento para recordar a las numerosas personas de todo el mundo que defienden la libertad y los derechos humanos”, dijo el príncipe de Gales en un mensaje difundido con ocasión del Año Nuevo.

“As we start a New Year, we might take a moment to remember the many people around the world who are standing up for freedom and human rights.”

The Prince of Wales has sent a message of hope for 2022, recognising the bravery of those who help persecuted people around the world. pic.twitter.com/NPSyPismEd

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) January 1, 2022