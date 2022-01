Desgarrador: Murió de frío para salvar a sus hijos mientras intentaba cruzar la frontera entre Irán y Turquía (FOTOS)

El amor de una madre es capaz de traspasar fronteras, así es el desgarrador relato de una madre desesperada y refugiada que murió de frío mientras intentaba cruzar la frontera entre Irán y Turquía.

lapatilla.com

El periodista Behrouz Boochani compartió a través de sus redes sociales imágenes en el que se observa el estado de las manos de los niños, además agregó “Ella se congeló hasta morir. Se había quitado los calcetines para mantener calientes las manos de sus hijos. Ellos vivieron”.

Asimismo enfatizó que estos sucesos seguirán sucediendo, “Hay innumerables vidas luchando, sufriendo frente a crueles sistemas de poder”.

This desperate mum and refugee died of cold while she was trying to cross the border between Iran and Turkey. She froze to death. She had taken off her socks to keep her children's hands warm. They lived. pic.twitter.com/GwyCGyvcDc

— Behrouz Boochani (@BehrouzBoochani) January 1, 2022