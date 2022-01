Dio a luz a gemelos que nacieron en distinto año: Uno en 2021 y el otro en 2022

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dos gemelos de California, en Estados Unidos, acaban de celebrar sus nacimientos en diferentes días, meses y años gracias a un hecho extremadamente raro. El viernes por la noche, los padres Fatima Madrigal y Robert Trujillo de Greenfield dieron la bienvenida al mundo a un hijo llamado Alfredo en la víspera de Año Nuevo a las 11:45 pm hora local.

Por: Clarín

Solo 15 minutos después, justo cuando el reloj dio la medianoche, la pareja le dio la bienvenida a la hermana gemela de Alfredo, llamada Aylin, el día de Año Nuevo. Aylin fue recibido en el mundo con 2,200 kilos, mientras que su hermano mayor Alfredo pesó 2,700 kilos.

En un comunicado de prensa del Centro Médico Natividad, Madrigal explicó sus extraños sentimientos detrás de los cumpleaños de sus hijos recién nacidos.

“Es una locura para mí que sean gemelos y tengan diferentes cumpleaños”, dijo. “Me sorprendió y me alegró que llegara a la medianoche”.

La doctora Ana Abril Arias, médica de familia del Natividad Medical Group, agregó: “Este fue definitivamente uno de los partos más memorables de mi carrera”. “Fue un absoluto placer ayudar a estos pequeños a llegar aquí de forma segura en 2021 y 2022”, dijo. “¡Qué manera tan maravillosa de comenzar el Año Nuevo!”

At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area's first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year— a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo

— Natividad (@NMCInspires) January 2, 2022