EN VIDEOS: Boxeador le dio un puñetazo al referee mostrando su descontento por una decisión

Iago Kiladze, boxeador de peso pesado ucraniano nacido en Georgia, propinó un puñetazo al referí después de que este detuviera su combate disputado este sábado contra el ucraniano Victor Vykhryst, conocido también como Viktor Faust.

Un total de cinco ‘knockdowns’ se registraron durante la pelea y tras una nueva caída de Kiladze en el segundo asalto, el referí Samuel Burgos decidió detenerla y otorgar la victoria a Faust (9-0-0).

Kiladze se mostró descontento con la decisión y reaccionó dando un derechazo al árbitro. “¿Qué está mal contigo, hombre?”, le preguntó entonces Burgos, citado por Boxing Junkie.

Posteriormente, el referí explicó que tras su última caída pidió a Kiladze (27-6-1) que diera un paso hacia él, pero el púgil se tambaleó, por lo que decidió detener la contienda.

El golpe recibido por Burgos aparentemente no fue duro y en un video grabado después del combate se le ve riendo.

Ref was laughing after the fight… He's gonna tell everyone he took a punch from a pro boxer for the rest of his life! LMAO pic.twitter.com/tzxa19armO

— ????? (@FTB_Vids_YT) January 2, 2022