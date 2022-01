Las seis grandes predicciones sobre el bitcóin para el 2022, según Nayib Bukele

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió este sábado en su cuenta de Twitter seis predicciones sobre el bitcóin para el 2022. Así lo reseñó Actualidad RT.

Según el mandatario, el precio de la criptomoneda, que el pasado 10 de noviembre estableció su máximo histórico al superar los 69.000 dólares por unidad, “alcanzará los 100.000 dólares” este año.

2022 predictions on #Bitcoin:

•Will reach $100k

•2 more countries will adopt it as legal tender

•Will become a major electoral issue in US elections this year

•Bitcoin City will commence construction

•Volcano bonds will be oversubscribed

•Huge surprise at @TheBitcoinConf

— Nayib Bukele ?? (@nayibbukele) January 2, 2022