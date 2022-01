Avión presidencial de Biden quedó atrapado por tormenta de nieve en Washington (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una tormenta invernal desató intensas nevadas y fuertes vientos en gran parte del sureste y el Atlántico medio de Estados Unidos el lunes, lo que obligó a cerrar oficinas y escuelas federales, dejar en tierra aviones y dejar sin electricidad a miles de personas.

Los pronósticos indicaban que habría entre 4 y 8 pulgadas (12-25 cm) de nieve y vientos de hasta 40 millas por hora (64 km por hora) en la primera ventisca de la temporada en la región, según el Servicio Meteorológico Nacional. Se emitieron advertencias de clima severo desde las Carolinas hasta Nueva Jersey.

“Esta no es una configuración muy típica para nosotros, especialmente en esta época del año”, dijo Austin Mansfield, meteorólogo del servicio meteorológico en Virginia. “Cuando hablamos de áreas densamente pobladas, el aumento de la acumulación de nieve se vuelve problemático”.

Las inclemencias del tiempo obligaron a cerrar las oficinas del gobierno federal en Washington, mientras que decenas de escuelas de la región cancelaron o retrasaron el inicio de clases.

La intensa nieve se acumuló en carreteras y líneas eléctricas, provocando condiciones de viaje peligrosas y dejando hogares y negocios sin electricidad.

Unos 770.000 clientes de compañías eléctricas se quedaron sin electricidad en Virginia, Maryland, las Carolinas y Georgia, informó Poweroutages.us.

Al mediodía, se habían cancelado 2.400 vuelos y se habían retrasado 2.900 en Estados Unidos, mostró Flightaware.com.

El Aeropuerto Nacional Reagan en las afueras de Washington estaba bajo una parada en tierra a las 12:30 pm EST (1730 GMT), mientras que el Aeropuerto Internacional de Baltimore / Washington publicó fotos en Twitter de quitanieves, quitanieves y camiones de sal limpiando la nieve de las pistas.

Los aeropuertos de la región advirtieron a los viajeros que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.

Incluso el presidente Joe Biden enfrentó retrasos cuando regresó a Washington. Después de que el desembarque del Air Force One se retrasó 30 minutos para poder arar la pista, el presidente se cubrió la cara de la nieve que soplaba mientras bajaba las escaleras cubiertas de nieve hacia su caravana.

La caravana del presidente, que normalmente recorre las calles de Washington, se arrastró en su camino de regreso a la Casa Blanca.

President Joe Biden was seen getting off Air Force One at the Joint Base Andrews in Maryland amid a heavy snowstorm. A winter storm packing heavy snow and strong winds engulfed parts of the U.S. Southeast and mid-Atlantic states https://t.co/0g5sDM4b4X pic.twitter.com/IWbMEOJmi7

— Reuters (@Reuters) January 3, 2022