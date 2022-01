EEUU extendió su reconocimiento a la Asamblea Nacional y la Presidencia Encargada de Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos extendió este martes 4 de enero su reconocimiento a la legítima Asamblea Nacional y la Presidencia Encargada de Juan Guaidó en Venezuela, luego que el Parlamento venezolano aprobara recientemente una reforma parcial de la ley del Estatuto que rige la Transición.

lapatilla.com

Asimismo, el portavoz Ned Price le hizo “un llamado a Nicolás Maduro para que se reincorpore a las negociaciones en México por el bien del pueblo venezolano”.

The U.S. continues to recognize the 2015 National Assembly as the last remaining democratic institution & @jguaido as Venezuela’s interim president. We call on Nicolás Maduro to reengage in the negotiations in Mexico for the good of the Venezuelan people. https://t.co/kB0gENtUyx

— Ned Price (@StateDeptSpox) January 4, 2022