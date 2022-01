Fugitivo se suicidó en Florida luego de grabar un video pidiendo disculpas por matar a su esposa

Posteado en: USA

Un fugitivo de Texas se suicidó en Florida meses después de grabar un video en el que se disculpaba con sus hijos por matar a su madre.

Por Dailymail

Trent Vahn Paschal, de 48 años, se pegó un tiro cuando los agentes del alguacil del condado de Marion, Florida, se acercaron a su camioneta estacionada en el parque Holiday Trav-L en Ocala.

Paschal había estado prófugo durante meses, luego de que la policía presentara cargos contra él en relación con la muerte de su esposa de 30 años, Savannah Paschal, de 30 años.

El 21 de octubre de 2020, Paschal grabó una escalofriante perorata de 5 minutos en la que se disculpó con sus hijos y acusó a su esposa de hacer trampa.

En el video, se lo puede ver escondido detrás de las cortinas de la ducha y esperando que Savannah ingrese a su casa en La Marque, Texas, antes del presunto tiroteo fatal.

‘Siento mucho haber hecho esto. Quiero que sepas que significas todo para mí ”, dijo Paschal en el video sobre su hija Mackenzie, de siete años, y su hijastro, William, de 12.

‘Yo no hice esto, tu mamá eligió esto. Ella me había estado engañando durante mucho tiempo … No le hice nada malo ”, agregó.

Después de supuestamente matar a su esposa, Paschal escapó de la escena y fue perseguido por la policía a un Walmart, donde se negó a dejar caer su arma y finalmente recibió un disparo, informó Abc 13 .

Paschal fue tratado por sus heridas y arrestado. Pagó la fianza, pero se le pidió que usara un monitor de tobillo, que se quitó en abril de 2021.

Los ayudantes del alguacil del condado de Harris en Texas siguieron una persecución, pero Paschal finalmente se ubicó en Florida, antes de suicidarse.

Antes del presunto asesinato, Paschal grabó un escalofriante video en el que se disculpaba con su hija y su hijastro, y culpaba a su esposa por su propia trágica muerte.

‘[Mackenzie] Siento mucho haber hecho esto. Quiero que sepas que lo significas todo para mí. William, yo también te amo. Te amo tanto, te amo como si fueras mío ‘, dice Paschal en el video.

‘Yo no hice esto, tu mamá eligió esto. Me había estado engañando durante mucho tiempo … No le hice nada malo ‘.

“Cuando nos juntamos por primera vez, le dije:” eres demasiado joven para mí “,” hay una diferencia de 18 años en nuestra edad y sabía que ella era demasiado joven “, continúa diciendo.

Pero no lo hice, me ha estado tomando el pelo. Le dije que no se metiera conmigo, que no se metiera con mis emociones, que no jugara conmigo ‘.

Continúa acusando a su esposa de hacer trampa.

‘He puesto todo en esta relación, no le he hecho nada a tu mamá. Nunca le pegué. Nunca la he lastimado. Nunca la llamé por sus nombres ‘, dice. ‘Un par de veces cuando me enojé mucho, diría una mala palabra o algo así, pero hice todo lo que pude. No he hecho nada malo. Estoy como ‘¿por qué yo?’

“Mi cabello es un desastre y me veo horrible, me voy a quitar estas [gafas]”, divaga mientras se arregla el cabello y llora frente a la cámara.

Te amo, McKenzie, te amo mucho. Por favor, haz algo bueno con tu vida. Por favor, haz algo realmente bueno. Porque te mereces una buena vida y no sé qué más decir. Lo siento mucho, no tengo mejores palabras en este momento. Me duele mucho ‘.

No le hice nada malo. Di lo que pude, hice lo que pude por ella. No he hecho nada más que bien por ella. Y los traté bien a todos. He hecho cosas buenas por todos ustedes ”, agrega Paschal.

‘Mi mente está en todas partes … no puedo concentrarme en este momento’.

Se puede ver a Paschal en un video caminando hacia el baño, donde supuestamente se escondió antes de dispararle a su esposa mientras los hijos de la pareja estaban en la escuela.

Después de que tuvo lugar el asesinato, Paschal fue perseguido por agentes del alguacil del condado de Harris hasta un estacionamiento de Walmart en Houston.

Según los informes, se negó a dejar caer su arma, lo que provocó que los agentes le dispararan.

Luego fue llevado al hospital para tratar sus heridas no mortales y posteriormente fue arrestado.

Paschal fue acusado de asesinato, agresión agravada, posesión ilegal de arma de fuego y agresión agravada a un oficial de policía.

Fue detenido con una fianza de $ 550,000, que pagó, y fue liberado con la condición de que usara un monitor de tobillo.

Paschal supuestamente se quitó el monitor el 13 de abril de 2020 y se dio a la fuga.

Robó un automóvil en un concesionario después de pedir una prueba de manejo, y apuntó al vendedor a punta de pistola, lo que lo obligó a abandonar el automóvil.

Paschal luego huyó con el Chevrolet Tahoe, cuando las autoridades siguieron una persecución.

Durante meses, Paschal permaneció huido, mientras los alguaciles estadounidenses distribuían desesperadamente carteles de “SE BUSCA” para localizarlo.

“ No desaparece de la faz de la tierra sin la ayuda de alguien ”, dijo el oficial Chase Hunt a una estación local en el verano de 2021.

‘El chico se destaca. Es arrogante, engreído ‘, agregó.

Hunt teorizó que Paschal se había estado escondiendo en un hotel en un área donde nadie sabía lo peligroso que era.

Paschal había sido visto por última vez cerca de la casa de su madre y la policía esperaba que estuviera cerca del área de Houston.

La oficina del alguacil del condado de Marion, Florida, recibió un aviso de que Paschal estaba dentro de una camioneta en un Holiday Travel Park en Ocala.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a Paschal escondido dentro del automóvil y le pidieron que se rindiera.

En cambio, se suicidó, dijeron las autoridades.

Paschal tenía un largo historial criminal de robos y conducción imprudente. Apenas unos meses antes del asesinato de su esposa, había sido acusado de robo en Houston.