Senado de EEUU celebró la extensión de la Presidencia Encargada de Guaidó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU celebró este martes 4 de enero, la extensión del mandato del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

lapatilla.com

A través de un mensaje compartido en Twitter por el senador republicano Jim Risch, pidió al mandatario Joe Biden y a los aliados europeos aumentar de inmediato la presión sobre Nicolás Maduro.

“Felicito a las fuerzas democráticas en Venezuela por extender el mandato del presidente interino Juan Guaido y por volver a comprometerse a poner fin rápidamente al régimen de Maduro. El presidente Biden y los socios europeos deberían aumentar de inmediato la presión sobre Maduro y sus compinches”, expresó.

I commend the democratic forces in #Venezuela for extending the mandate of Interim President @Guaido and recommitting to promptly ending the #Maduro regime. President Biden & European partners should immediately increase pressure on Maduro & his cronies.

— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) January 4, 2022