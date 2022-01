Emma Watson enfrenta críticas por mostrar solidaridad con los ciudadanos palestinos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El exembajador de Israel en la ONU acusó a la actriz Emma Watson de antisemitismo después de que publicó una foto de Instagram en solidaridad con la causa palestina.

Por Independent

El funcionario israelí Danny Danon retuiteó la publicación de Watson con la leyenda: “10 puntos menos para Gryffindor por ser antisemita”.

La foto de Watson en Instagram, que era una publicación original de la cuenta de Bad Activist Collective, mostraba a personas marchando y sosteniendo carteles de “Free Palestine” (Palestina libre). Las palabras “Solidarity is a verb” (Solidaridad es un verbo) estaban superpuestas en la imagen.

La baronesa conservadora Sayeeda Warsi criticó los comentarios de Danon: “Mostrar solidaridad con los palestinos no es antisemitismo. Qué comentarios tan espantosos del exembajador de Israel en la ONU”.

The Israeli Ambassador to the UN calls Emma Watson an “anti-Semite” for posting “solidarity is a verb,” a week after Zionists smeared Desmond Tutu as “anti-Jewish.”

How is this not satire? ??? https://t.co/33wgxsZte3

— Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) January 3, 2022