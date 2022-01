Tren de Amtrak quedó varado en Virginia durante casi 40 horas debido a la tormenta invernal

Un tren de Amtrak que se dirigía a través de Virginia quedó varado en las vías cuando una tormenta invernal paralizante hizo que los pasajeros esperaran casi 40 agotadoras horas antes de que se reanudara el viaje.

Por New York Post

Las personas a bordo del Crescent 20 desde Nueva Orleans dijeron que no tenían comida ni baños, o cualquier idea sobre cuándo se reanudaría su viaje antes de que finalmente lo hiciera alrededor de las 4 pm del martes, informó el Atlanta Journal-Constitution .

“Todo lo que nos han dicho es que hay árboles en las vías que nos impiden avanzar”, dijo el ciclista Sean Thornton durante la parada prolongada.

“Nadie ha comido durante unas 20 horas y los baños del autocar están completamente atascados. El snack bar se agotó ayer. A los pasajeros se les ha prohibido salir del tren “.

Thankful for iPads and resilient kids, as we approach 30 hours #stuckonthetrain on #Amtrak train 52. The baby is asleep after we finally got him to drink some milk. Still waiting on @CSX to clear the train and bring us into station. #getusoffthistrain pic.twitter.com/ObsCQuXu04

— Cassandra Clark (@CSClark23) January 4, 2022