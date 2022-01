Christian Eriksen reveló nuevos detalles del colapso que sufrió en la Eurocopa

Posteado en: Deportes, Titulares

Este jueves se conoció la segunda parte de la entrevista que el futbolista Christian Eriksen brindó a la cadena danesa DR1 en donde hizo un repaso por lo que fue su 2021 y el episodio que le cambió la vida cuando colapsó en medio del partido ante Finlandia por la Eurocopa. El futbolista de 29 años, quien ahora se encuentra sin club y que sueña con jugar con la selección de Dinamarca el Mundial de Qatar 2022, contó todo lo que recuerda de aquel fatídico momento.

Por Infobae

El 12 de junio el mediocampista se descompensó sobre el cierre del primer tiempo en el duelo por la primera jornada del Grupo B del certamen europeo y generó gran conmoción en el estadio. Tras ser reanimado por los médicos, fue trasladado a un hospital en donde pasó algunos días hasta recibir el alta. Aquella imagen suya abandonando el Parken Stadion de Copenhague quedó marcada en las millones de personas que vieron el partido por televisión y el propio futbolista dio su versión por primera vez esta semana.

“Me sentí genial, no había indicios de nada. Me sentía normal, así que no lo vi venir en absoluto. Recuerdo el saque de banda de (Joakim) Maehle. Recuerdo que me golpeó la pelota y la devolví. Sentí un pequeño calambre en la pantorrilla y luego me desmayé. Estoy de espaldas cuando me despierto. Los siento (a los médicos) presionándome. Luché por respirar, y luego escuché voces débiles y médicos hablando. Estoy pensando, no puedo ser yo el que está acostado aquí. Estoy sano. Mi primer pensamiento es que me rompí la espalda. ¿Puedo mover mis piernas? Puedo mover los dedos de los pies, pequeñas cosas como esa. Lo recuerdo todo, excepto aquellos minutos en los que estaba en el cielo”.

Eriksen estuvo poco menos de cinco minutos muerto, según se conoció después. “Cuando me desperté de la reanimación cardiopulmonar fue como despertar de un sueño. Yo estaba lejos. No recuerdo nada, normalmente recuerdas fragmentos de un sueño, pero no recuerdo nada de cuando me desmayé. Luché por respirar cuando me recuperé y, lentamente, vi a los médicos a mi alrededor y escuché voces. Cuando nuestro cardiólogo dice que tengo 30, yo lo corrijo y le digo ‘oye, solo tengo 29?. Recuperé la conciencia de inmediato”.

Al ser estabilizado, el futbolista fue llevado de inmediato a una ambulancia, escoltado por sus compañeros, quienes evitaron que las cámaras de televisión lo grabaran en esa condición: “Recuerdo la atmósfera. El lino blanco a mi alrededor para protegerme de la vista. Miro hacia arriba y veo a los fans cantando. Me llevan a la ambulancia. Lo recuerdo claramente”.

Mientras era trasladado al hospital, el danés que jugaba en el Inter de Milan se enteró de que su corazón había dejado de latir por algunos minutos y entonces tomó la apresurada decisión de retirarse, tal y como se lo dijo hora después a su pareja, Sabrina: “No voy a volver a jugar, de ninguna manera”. Aunque, ahora se encuentra buscando club para continuar con su carrera.

Desde la cama del centro médico se contactó con sus compañeros, quienes estaban en el vestuario mientras los árbitros decidían si el encuentro entre Dinamarca y Finlandia debía continuar. El propio Eriksen le pidió a los jugadores que regresen al campo para seguir disputando el duelo, por lo que la acción se reanudó un par de horas después y el cotejo terminó con triunfo para Finlandia por 1 a 0.

Luego, su seleccionado se recuperó en los partidos siguientes y llegó hasta la semifinal de la Eurocopa, instancia en la que cayó en el tiempo suplementario ante Inglaterra con un polémico penal. Antes, había eliminado 4-0 a Gales y 2-1 a República Checa: “Vi todos los partidos de Dinamarca, ninguno de los demás. Como persona, estaba feliz de que (sus compañeros) llegaran tan lejos, pero como jugador quería estar allí. Sentí que esto era solo una pequeña cosa. Podía caminar y sentí que podía correr. Todo lo que tenía era una cicatriz”.

En la misma entrevista a la cadena DR1, en un fragmento publicado hace unos días, el volante que supo destacarse también en el Tottenham, contó que su gran objetivo es encontrar un club cuanto antes para ganarse un lugar en la nómina de la selección de Dinamarca que se clasificó al Mundial de Qatar que iniciará el 21 de noviembre. Recientemente, ha comenzado a entrenarse en las instalaciones del Odense, el club de su infancia, aunque fuentes de la institución precisaron al diario danés B.T. que no se está entrenando con el plantel profesional.