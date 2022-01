Peter Bogdanovich, icónico guionista y director, murió a los 82 años

Posteado en: USA

El cineasta, cuyos numerosos créditos incluyen The Last Picture Show, What’s Up Doc? y Paper Moon, murió por causas naturales según su hija Antonia Bogdanovich.

Por The Guardian

Bogdanovich comenzó su carrera como programador de cine y crítico, escribiendo artículos para Esquire. Después de mudarse a Los Ángeles y entablar una amistad con el director Roger Corman, consiguió sus primeros trabajos como director, haciendo la película de ciencia ficción Voyage to the Planet of Prehistoric Women, de la que decidió quitar su nombre, y Targets en 1968. un thriller de crimen de fuga. En este tiempo también se hizo muy amigo de Orson Welles.

Su siguiente película fue The Last Picture Show de 1971, protagonizada por Jeff Bridges, Cybill Shepherd y Cloris Leachman, un drama recibido con entusiasmo que obtuvo ocho nominaciones al Oscar y ganó dos premios. También fue un éxito comercial sorpresa, ganando 29 millones de dólares con un presupuesto de 1,3 millones de dólares. En su 50 aniversario, Scott Tobias de The Guardian se refirió a ella como una “obra maestra elegíaca”.

“Me conmovieron las reseñas”, dijo al New York Times en 1971. “La imagen parece haber suscitado en los críticos una poesía melancólica que me halaga bastante. Todas las críticas fueron extrañamente personales. Sospecho que la mayoría de los críticos tienen la edad de haber crecido en el momento de la película”.

Su siguiente película fue la comedia What’s Up Doc? protagonizada por Barbra Streisand y Ryan O’Neal, un éxito que se convirtió en la película más taquillera de 1972. Más tarde fue incluida en la lista del American Film Institute de las 100 mejores comedias de todos los tiempos.

Los años 70 también lo vieron reencontrarse con O’Neal para Paper Moon, una comedia que vio a la hija del actor, Tatum O’Neal, ganar un Oscar a la mejor actriz de reparto. Rechazó El padrino, El exorcista y Chinatown. “Tenía calor”, admitió Vulture en 2019.

Sus últimas películas incluyeron Mask, protagonizada por Cher, y The Cat’s Meow, protagonizada por Kirsten Dunst. También tuvo un papel actoral recurrente en Los Soprano y tuvo un pequeño papel en ambas películas de Kill Bill después de vivir en la casa de huéspedes de Quentin Tarantino durante un año.

En 2010, se unió a la Escuela de Artes de la Universidad de Carolina del Norte como parte de la facultad de dirección y en 2014 realizó su última película narrativa, la comedia She’s Funny That Way, protagonizada por Jennifer Aniston y Owen Wilson. En 2018, estrenó su última película, el documental de Buster Keaton The Great Buster: A Celebration.

Homenajes han comenzado a surgir de la industria. Guillermo del Toro tuiteó : “Era un querido amigo y un campeón del Cine. Dio a luz obras maestras como director y fue un ser humano genial. Él solo entrevistó y consagró la vida y el trabajo de más cineastas clásicos que casi cualquier otra persona de su generación”.

A Bogdanovich le sobreviven sus dos hijos, Antonia y Sashy.