Enfermedad, traslados y tortura: Su hijo salió de penal en Guárico al borde de la muerte

La historia que a continuación comparte Una Ventana a la Libertad es el relato de una madre que, desde el anonimato, quiere documentar el caso de su hijo, un joven de 22 años de edad que murió al mes y medio después de haber salido en libertad por una medida humanitaria.

Por Una Ventana a la Libertad Caracas

Cuatro años, ocho meses y veinte días estuvo privado de libertad el hombre que padeció las consecuencias del hacinamiento y las malas condiciones de reclusión en los estados de Anzoátegui, Distrito Capital y Guárico.

Erick Rodríguez fue privado de libertad el 18 de octubre del 2016 por el delito de homicidio. El joven había cumplido 17 años de edad en junio de ese año.

Fue condenado por el delito de homicidio en la ciudad de Puerto La Cruz, con una pena de seis años y ocho meses, siendo detenido en el Centro de Reclusión Preventiva de Barcelona, estado Anzoátegui, en donde permaneció dos años. De allí fue trasladado a la capital de Venezuela, específicamente al centro para menores en conflicto con la ley conocido como Ciudad Caracas, que está ubicado en la urbanización de El Cementerio.

Su madre denunció el hecho en Fiscalía, ya que tres días después fue informada que su hijo había sido trasladado: “Según el jefe de allí lo trasladó por mal comportamiento. El director le levantaba calumnias”, refirió la mujer.

La madre del joven aseguró que su hijo permaneció en Ciudad Caracas una sola noche, en donde los funcionarios le dieron una golpiza y, aunque había cumplido 19 años, fue trasladado a este centro que está destinado a menores en conflicto con la ley.

Al día siguiente, relató la mujer, su hijo fue trasladado a la Subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Valle – Coche en la ciudad de Caracas, en donde permaneció detenido dos años. Pero posteriormente fue trasladado a Ciudad Caracas, según información dada a los familiares, el motivo del nuevo traslado era el hacinamiento en el CDP.

Mientras el hijo de la mujer estuvo detenido le contó los maltratos y humillaciones recibidas los seis meses que estuvo detenido en Ciudad Caracas, maltratos de mano de los custodios que a juicio del detenido motivó la fuga masiva que Una Ventana de Libertad reportó el 2 de mayo de 2021.

Desde febrero del año 2021 el joven presentaba dolores en la pierna derecha, luego de diversas diligencias realizadas por su madre, fue evaluado y diagnosticado con problemas del nervio ciático, un segundo diagnóstico indica que tenía una colitis.

La mujer realizó los trámites ante los tribunales para solicitar el traslado para un eco de partes blandas sin éxito alguno. La juez informó que el trámite llevaría mucho tiempo. Pero el director de Ciudad Caracas insistió en que no se preocupara porque lo que tenía su hijo era una colitis, aseguró la madre del difunto.

La mañana siguiente a la fuga, el lunes 3 de mayo, la mujer se enteró por un grupo de chat que los que no se fugaron fueron trasladados a otros centros penitenciarios. En ese grupo estaba su hijo.

Luego de la fuga masiva del 2 de mayo de 2021, el hombre fue trasladado por quinta vez, en esta ocasión a un CDP ubicado en San Juan de los Morros, estado Guárico. En ese momento el hombre presentaba dolencias en la pierna derecha.

Estando detenido en San Juan de los Morros fue evaluado por los médicos en donde le indicaron que tenía el fémur desprendido y se encontraba en un estado de deterioro generalizado.

La mujer conversó nuevamente con la juez solicitando el traslado a Puerto la Cruz: “La juez me dijo que tenía que esperar, que él estaba pagando un homicidio y eso no era cualquier cosa y que había que esperar que lo viera la medicatura forense”, precisó.

Pese a diversos trámites realizados por la madre del difunto, quien solicitaba una medida humanitaria, la respuesta no llegaba.

Su hijo le pidió no lo visitara más porque no quería que lo viera así, que prefería realizara los trámites necesarios para la medida humanitaria.

En medio de la campaña política para las elecciones regionales que se efectuaron en el país el 21 de noviembre de 2021, la mujer le comentó el caso a la abogada Yolimar Torrealba, quien acompañaba al candidato para la alcaldía de Puerto la Cruz: “Ella me dijo quédate tranquila, yo voy hablar, algo está pasando aquí. Hablé con la jefe de circuito y me dijo que me quedara tranquila, que tendría una buena respuesta”.

Posteriormente recibió una llamada de la Directora de San Juan de los Morros en donde le notificaron de la libertad de su hijo. Un largo trayecto para el reencuentro lleno de emociones quedó frustrado al encontrarse que el joven de 22 años ya no caminaba: “Cuando llegó allá uno de los custodios me dice que Erick ya no camina, que si yo no me había ido en un carro particular, yo le dije que no porque la última vez que lo vi yo lo había dejado caminando, con muletas pero caminaba, fue traumático ver a mi hijo cuando me lo entregaron, sin caminar y pesando 40 kilos. Eso fue el primero de julio y el 14 de septiembre murió mi hijo, el motivo fue un sarcoma, me dice la doctora que es resultado del golpe de algún objeto contundente que terminan en tumores. Ya cuando me lo entregaron estaba demasiado avanzada la enfermedad. Quiero que se sepa mi historia, él estando detenido estudió y tenía una buena conducta, nada de eso valió para darle una medida humanitaria a tiempo”, manifestó la mujer al equipo de Una Ventana a la Libertad en Caracas.

La madre del ex recluso está consciente que no tendrá a su hijo en vida. Pero compartió su testimonio con Una Ventana a la Libertad para dejar registro de, lo que considera, una injusticia: “Tanto tiempo encerrado y luego salir para eso, claro dicen que todo lo que uno hace lo paga, pero no creo que Dios esté de acuerdo con ese tipo de irregularidades que se han presentado y hoy cuento mi historia porque no quiero que otros pasen por lo que pasó mi hijo (…) Nadie me va a devolver a mi hijo, pero hay más jóvenes allí que independientemente del delito cometido, ya ellos están pagando”.