Razones por las que debes viajar solo al menos una vez en la vida

La idea de viajar solo nos puede sonar algo triste o incluso patético, el mundo nos ha hecho creer que todo es mejor cuando se comparte con otros y que las personas que están solas no son felices, pero eso no podría estar más alejado de la realidad.

Por GQ México

Viajar no es una necesidad, pero es una de esas actividades que nos pueden cambiar la vida y el estado de ánimo, es una buena forma de abrir la mente, de trabajar en tu cuidado personal, recuperar la energía, la motivación y hasta tener más creatividad, y nadie dice que siempre lo tienes que hacer en pareja, en familia o con amigos (no vivimos en The Lobster, de Yorgos Lanthimos, y estar solos no es ilegal).

Irte de vacaciones solo no es una experiencia menos enriquecedora, definitivamente no es aburrido y no significa que no tienes amigos, simplemente quiere decir que necesitas un poco de tiempo para ti mismo y que te urge un poco de aventura, y no vas a esperar a que alguien más quiera unirse a tu plan (y tener que compartir el control y la toma de decisiones con otros).

Estar solo no es algo negativo y no atreverte a pasar tiempo contigo mismo puede convertirse en ese obstáculo que no hace nada por tu confianza, seguridad o por el autodescubrimiento. Además, viajar solo siempre va a ser más accesible (y hay algunos lugares que son perfectos para intentarlo).

Por qué deberías viajar solo (y sus beneficios)

Puedes ser “egoista” con tu tiempo

Cuando estás solo, tú decides qué haces con tu tiempo, cuánto le dedicas a una actividad o qué tanto te quieres tardar comiendo, en temas de viajes, estos significa que puedes decidir si pasas horas en tu museo favorito, si masticas lentamente para disfrutar más la comida que pediste en el restaurante que te morías por conocer, y que no te vas a sentir presionado o apresurado porque alguien quiere hacer algo diferente después.

Puedes conocer personas interesantes

Muchas personas viajan solas y, al no tener un grupo como respaldo, eso las lleva a abrirse un poco más, buscar personas que están pasando por una experiencia similar y encontrar personas diferentes que incluso se pueden convertir en amigos, o al menos recomendar algunas cosas divertidas que tal vez no se te habían ocurrido. Es más fácil que alguien se te acerque cuando estás solo, aunque siempre debes tener cuidado.

Te conoces a ti mismo y aumentas tu felicidad

Cuando estás explorando un lugar solo, puedes descubrir cosas nuevas de ti mismo, lo que te gusta, lo que no te gusta, si prefieres levantarte más tarde o más temprano, o incluso lo que piensas de ciertas cosas y lugares, incluso puedes descubrir que eres más social de lo que pensabas.

