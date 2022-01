Gobernador de California moviliza a la Guardia Nacional para facilitar el acceso a pruebas de Covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El gobernador Gavin Newsom anunció el viernes que activará la Guardia Nacional de California para apoyar a las comunidades locales en medio del aumento de contagios de COVID-19.

Por Telemundo 52

En un comunicado, la oficina del gobernador dijo en esta estrategia participarán más de 200 miembros de Guardia Nacional en el estado.

“Se desplegarán en 50 sitios Optum Serve para facilitar el acceso a las pruebas rápidamente, aumentar el personal y sumar capacidad sin cita previa a partir de hoy y durante las próximas semanas”, detalló.

Los nuevos sitios serán adicionales a los 6,000 centros de pruebas de COVID-19 que ya están desplegados en el todo el estado.

Un portavoz del gobernador dijo que los siguientes sitios de prueba en el condado de San Diego reciben desde este viernes el apoyo de miembros de la Guardia Nacional y ampliaron sus operaciones:

-5330 Linda Vista Rd, San Diego, CA 92110

-1301 Oleander Ave, Chula Vista, CA 91911

-200 S Magnolia Ave, El Cajon, CA 92020

-649 W Mission Ave, Escondido, CA 92025

-1221 D Ave, National City, CA 91950

-3708 Ocean Ranch Blvd, Oceanside, CA 92056

