Blinken habló con familiares de los seis exejecutivos de Citgo detenidos por Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken se reunió este 10 de enero con los familiares de los exejecutivos de Citgo detenidos por el régimen de Maduro.

lapatilla.com

El funcionario informó sobre la conversación a través de redes sociales, y prometió trabajar por la liberación de los estadounidenses.

“Agradecido por la oportunidad de hablar hoy con las familias de ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela para escuchar sus preocupaciones y asegurarles el apoyo de los más altos niveles del gobierno de los Estados Unidos”, afirmó Blinken.

José Ángel Pereira, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, José Luis Zambrano, Alirio José Zambrano y Tomeu Vadell, fueron detenidos por el régimen en el 2017 y condenados entre 8 y 13 años de prisión por, supuesta corrupción en 2020 siendo puestos bajo custodia en 2021 mientras estaban en arresto domiciliario, medida que les fue otorgada en abril de ese mismo año.

Grateful for the opportunity today to speak with families of wrongfully detained U.S. nationals in Venezuela to hear concerns and assure them of support from the highest levels of the United States government. We will continue to work tirelessly until their loved ones are free.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 10, 2022