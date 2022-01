El impresionante rescate de la policía de Los Ángeles que salva a un piloto de ser arrollado por un tren (VIDEO)

La policía de Los Ángeles, California, sacó al piloto de un avión Cessna accidentado segundos antes de que la aeronave fuera golpeada por un tren el domingo, enviando escombros en todas direcciones. El dramático video obtenido por Reuters muestra a varios agentes liberando al hombre del avión derribado, que se había estrellado poco después del despegue en el barrio de Pacoima, según medios locales. Los agentes y el piloto están a solo unos metros de las vías cuando el tren que pasa destruye el avión.

Por La Razón

“El avión tuvo un despegue fallido y aterrizó en las vías del tren en una intersección popular”, dijo Luis Jiménez, el compositor musical de 21 años que grabó el video. “Apenas unos segundos antes del impacto, los agentes de policía salvaron al piloto y un escombros casi me golpea”.

El piloto ha sido tratado por cortes y contusiones y se encuentra en condición estable, según medios locales. Nadie en el tren resultó herido, informaron medios locales.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

Las imágenes de video publicadas en Twitter por el Departamento de Policía de Los Ángeles mostraron imágenes de cámaras corporales de oficiales sacando al piloto sangrante del avión.

A plane (Cessna 172) crashed on the railroad tracks adjacent to Whiteman Airport in #Pacoima today. The pilot was pulled to safety but a then train ended up plowing into the plane. It is now in pieces as crews work to clear the tracks tonight. @CBSLA @LAFDtalk pic.twitter.com/SrIe89auQj

— John Schreiber (@johnschreiber) January 10, 2022