Instagram anuncia la incorporación de tres “feeds” en simultáneo

Adam Mosseri, director ejecutivo de Instagram, anunció el pasado miércoles que se ha comenzado a probar la incorporación de tres ‘feeds’ en simultáneo, entre ellos el que muestra las publicaciones en orden cronológico.

actualidad.rt.com

En un videomensaje publicado en Twitter, Mosseri dio a conocer que el usuario podrá escoger entre tres alternativas para ver los contenidos de la red social, las cuales integrarán ahora a la interfaz de la ‘app’ en la pestaña ‘Inicio’.

La primera es ‘Home’ (‘Inicio’), que se utiliza tradicionalmente y muestra las publicaciones seleccionadas por un algoritmo basado en las preferencias. La segunda es ‘Following’ (‘Siguiendo’), el cual muestra lo que comparten las cuentas que uno sigue en orden cronológico inverso y es el ‘feed’ original de Instagram. Por último se encuentra ‘Favorites’ (‘Favoritos’), que permite desplegar el contenido de aquellas personas consideradas prioritarias.

Las nuevas funciones podrían incorporarse definitivamente a la plataforma en la primera mitad de este año.

Testing Feed Changes ?

We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

– Home

– Favorites

– Following

We hope to launch these soon. More to come. ?? pic.twitter.com/9zvB85aPSp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022