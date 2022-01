Presidente de la Asociación de Profesores de la USB: Maduro insiste en llamar a clases presenciales irresponsablemente

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El presidente de la Asociación de Profesores de la USB se refirió al llamado de Nicolás Maduro a clases presenciales:

“Es irresponsable llamar a clases presenciales no solo por el coronavirus, si seguimos el alerta que envió la OMS. Es que no hay condición alguna física ni material para ese regreso. El descuido sobre la educación en Venezuela ha sido prolongado y nefasto. Son los sueldos de hambre, el abandono de toda protección social y las condiciones físicas. No hay modo de ejercer así la docencia ni de desarrollar actividades académicas”.

Prosiguió el dirigente gremial: “En instituciones dónde no hay mi agua, ni transporte, dónde fallan tan profundamente los servicios, donde no existe el más elemental cuidado de las plantas físicas, ni seguridad es imposible ejercer ninguna labor. El ómicron es una amenaza. Pero peor es la amenaza constante del régimen sobre las instituciones. A las que ha secuestrado para acabarlas. La humillación constante a profesores y trabajadores no es solo el sueldo de esclavitud moderna, es que no hay seguros de ningún tipo, acabaron con la protección social. ¿Que pretenden que con 11 dólares me sales de sueldo base rodeado de bonos se va a comer, a transportar, a cu rir gastos médicos y de toda índole? El régimen tiene sometidos a los profesores venezolanos y a las instituciones a una prolongada indigencia”.

Así concluyó Anseume: “Esto sin considerar temas como el impedimento de elecciones en las universidades, la toma de ellas, la asignación de protectores. La violación más flagrante de todos los derechos humanos y educativos. Así es imposible regresar a clases de no fin tipo. No hay suficientes profesores, no trabajadores, ni obreros. Se va por maltrato laboral constante. Este régimen,como hemos dicho en reiteradas oportunidades, desprecia, aborrece y discrimina a la educación. Si no dan condiciones estructurales adecuadas, no hay manera de volver a clases y mucho menos presenciales”.

