Todo lo que se sabe sobre la muerte de Bob Saget, actor la famosa serie “Full House”

Conocido por su papel de Danny Tanner en “Full House”, Bob Saget fue un nombre familiar y un actor de renombre durante muchos años.

Por The Sun

Traducción libre de lapatilla.com

El domingo 9 de enero de 2022 falleció Bob Saget a la edad de 65 años.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Bob Saget?

Múltiples fuentes han confirmado la muerte de Bob Saget , anunciando que falleció en el Ritz-Carlton en Orlando, Florida.

Las fuentes aseguran la habitación estaba ordenada, sin signos de trauma y que las maletas de Saget estaban empacadas junto a la puerta cuando lo encontraron muerto.

El gerente de limpieza trató de realizarle RCP después de llamar al 911, pero los paramédicos lo declararon muerto en la escena.

El Departamento del Sheriff y el departamento de bomberos respondieron al hotel alrededor de las 4 pm, hora del Este, luego de enterarse de que la seguridad del hotel había encontrado a Saget inconsciente en su habitación.

Su causa de muerte aún no está determinada.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange recurrió a Twitter para anunciar su muerte y escribió: “Hoy temprano, los agentes fueron llamados al Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes para una llamada sobre un hombre que no respondía en una habitación de hotel”.

“El hombre fue identificado como Robert Saget y declarado muerto en la escena. Los detectives no encontraron signos de juego sucio o uso de drogas en este caso”, concluyó el tuit.

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) January 10, 2022