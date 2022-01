Empleada muere en un asalto en Burger King de Nueva York y ofrecen recompensa para dar con el asesino

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las autoridades de la ciudad de Nueva York aumentaron la recompensa por información que conduzca al arresto de un asesino descaradoque mató a tiros a una joven empleado de Burger King a principios de esta semana.

Por Fox News

Crime Stoppers del Departamento de Policía de Nueva York ( NYPD , por sus siglas en inglés ) anunció el miércoles una recompensa de $10,000 (antes $3,500) por información que conduzca al arresto del sospechoso que disparó y mató a Krystal Bayron-Nieves, de 19 años, el domingo por la mañana dentro de una hamburguesería de East Harlem. Rey.

Las noticias del miércoles llegan cuando los jefes de la policía, como el jefe de departamento de la policía de Nueva York, Kenneth Corey, suplican al público cualquier información relacionada con el asesinato sin sentido.

“Vamos, Nueva York, alguien conoce a este tipo”, escribió Corey en un tuit el martes por la noche. “Él asesinó a una mujer inocente de 19 años. Ayúdanos a sacar a un asesino de nuestras calles”.

Come on NYC – someone knows this guy. He murdered an innocent 19 year old woman. Help us get a murderer off our streets. https://t.co/lNzT30weRQ

— Chief Kenneth Corey (@NYPDChiefOfDept) January 11, 2022