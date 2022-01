Julio Castellanos: No somos un feudo ruso

Posteado en: Opinión

La diplomacia rusa expresó mediante sus voceros que, en el marco de su intento anexionista contra Ucrania y como disuasivo a la OTAN, está dispuesta a enviar tropas y armamento a Venezuela. Frente a esa declaración que pisotea nuestra condición de Estado independiente y libre, ni Nicolás Maduro, ni su canciller, han reaccionado ante ella, ¿acaso callan y otorgan?.

Pues bien, si el gobierno en funciones es incapaz de reaccionar ante el intento ruso de utilizar nuestro territorio como base militar, cuestión totalmente contraria a los principios establecidos en nuestra constitución que declaran nuestra patria como un territorio de paz, los ciudadanos si debemos reaccionar. El primer soldado ruso que pise Venezuela debe ser dado de baja, con uso de la fuerza militar o por iniciativa de cualquier venezolano que, por el solo hecho de serlo, tiene la responsabilidad de defender cada centímetro de nuestro país.

El señor Putin debe saber que no serán los norteamericanos quienes sacarán a sus soldados de Venezuela, serán los mismos venezolanos. Si cree que su marioneta o su capataz en Miraflores será su garantía de obediencia, que cumpla su amenaza de invadirnos y veremos, o mejor dicho, él verá.

Venezuela no puede ser sometida por una potencia extranjera y menos para querer usarnos como ficha de cambio en la agenda anexionista rusa en Ucrania. Entre venezolanos tenemos nuestros problemas, nuestros disensos, pero frente a la bota militar extranjera no hay medias tintas, o se defiende el territorio nacional o se traiciona la nacionalidad. No somos un dominio ultramarino de la Federación de Rusia, no nos gobierna un Virrey, no somos un feudo de Putin y si sobre alguna de esas premisas tiene duda el embajador de Rusia en Venezuela, que se entere, no confíe tanto en el señor Plascencia. La voz de un pueblo libre puede convertirse en sentencia a pena capital.

El pueblo venezolano es pacífico, desde hace más de dos siglos no nos involucramos en ningún conflicto bélico, no obstante, la vida de tropa y oficiales militares extranjeros en Venezuela no tiene ningún valor para nosotros, no habrá ni perdón, ni misericordia, ni humanidad. Quien nos traiga la guerra, será enviado al viaje sin retorno con su creador. Anótelo señor Putin.

Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica