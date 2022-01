Puro cuento: el engaño del alcalde chavista de Valencia con la Ruta del Adulto Mayor

El reloj marcaba las 11:00 de la mañana cuando José Falcón caminaba de un lado al otro en una parada de autobús en la avenida Lara de Valencia, estado Carabobo, con la esperanza de que pasara la Ruta del Adulto Mayor que activó la alcaldía chavista de Valencia el pasado mes de diciembre. Sin embargo, una hora después, Falcón seguía en el mismo lugar.

Por Corresponsalía lapatilla.com

El señor Falcón, de 70 años de edad, y quien usa el transporte público unas tres veces por semana, aseguró que no ha visto ni se ha montado en el primer autobús perteneciente a esta ruta que ya tiene cinco semanas en funcionamiento.

“No he visto el primer autobús del transporte de la alcaldía hasta la fecha. La verdad es que hago milagro para movilizarme, muchas veces tengo que pedir prestado, recibo la ayuda que me prestan los familiares, pero con frecuencia siempre ando fallo porque los siete bolívares que da el Gobierno de pensión no alcanzan para nada”, señaló Falcón mientras sacaba un pañuelo de su bolsillo para secar el sudor de su frente mientras seguía esperando bajo el sol.

El pasado 7 de diciembre, el nuevo alcalde chavista de Valencia, Julio Fuenmayor, anunció la activación de la Ruta del Adulto Mayor y personas con discapacidad, destinada a movilizar a los pasajeros desde el sur de Valencia hasta el norte de la capital carabobeña. En un boletín de prensa, indicó que la ruta que inicia en Lomas de Funval, recorre la avenida Aranzazu, Sesquicentenaria, Las Ferias, Lara, Paseo Cabriales y la avenida Bolívar, con retorno en la Redoma de Guaparo.

El horario y la cantidad de unidades habilitadas es un misterio. Fuenmayor no dio detalles en el anuncio oficial. “Hoy estamos inaugurando esta ruta, una promesa que surgió tras ese gran debate que logramos en todo el municipio. Hoy gracias al esfuerzo en conjunto entre nuestro presidente Nicolás Maduro, el gobernador Rafael Lacava y el gobierno municipal, estamos inaugurando la ruta de transporte para el adulto mayor y personas con discapacidad”, dijo desde la avenida principal del sector Lomas de Funval, donde estuvo acompañado de Gilberto Ceballos, autoridad Única de Transporte en Carabobo.

A pesar de nombrar en su discurso a Nicolás Maduro, la imagen y colores que empieza a utilizar en su gestión están distantes de la revolución. El color verde sustituyó al tradicional rojo chavista, y en lugar de usar logotipos ligados a su corriente política, se sumó a utilizar el vampiro que usa el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.

En las calles de Valencia, los adultos mayores encuestados por La Patilla manifestaron desconocimiento sobre cómo funciona este nuevo transporte. “Yo casi no salgo de mi casa porque me da miedo el virus, pero las veces que he salido no he visto esa ruta, así que me toca seguir pagando el pasaje normal”, señaló Mari González.

La representante del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Jubilados, Pensionados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en Carabobo, Alba Morales, reveló que la información que manejan es que solamente un autobús de la denominada Ruta del Adulto Mayor estaría activo para atender a esta población en la capital carabobeña.

“Hace rato que el alcalde dijo que estaban las rutas, pero es que son muy pocas, hasta ahora hay una sola unidad que hacía el recorrido y regresaba. No sabemos el horario”, subrayó Morales.

Rosa Ochoa, una de las entrevistadas, relató que llegó a las 12:00 del mediodía a la avenida Lara de Valencia con fe de conseguir “el autobús verde” de la Ruta del Adulto Mayor para poder regresar a su vivienda, pero a medida que pasaban los minutos, su fe iba disminuyendo.

“Me dijeron que hay una sola ruta que sale de Lomas de Funval y pasa por Las Ferias, un solo autobús. Me han dicho que a las 7:00 de la mañana sale de Lomas de Funval, pero no sé a qué hora vuelve a pasar. Uno solo es insuficiente”.

Caminar para ahorrar dinero

Ser adulto mayor y depender de la pensión de 7 bolívares se traduce en angustia e incertidumbre. Cubrir los gastos básicos de alimentación y medicinas, sumado a costear el pasaje de transporte público, resulta una tarea imposible de completar para los abuelos.

La representante del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Jubilados, Pensionados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en Carabobo, manifestó que el ajuste de la tarifa del pasaje a dos bolívares digitales representa un golpe en el bolsillo, por lo que los pensionados optan por caminar largas distancias, en lugar de tomar un autobús, para ahorrar dinero.

“Se hace bastante complicado ese aumento de dos bolívares cuando la pensión no alcanza para comprar alimentos ni medicinas, menos para pagar el pasaje. Muchas veces hay que caminar, porque no hay efectivo, el dinero para el pasaje. Hacemos un llamado al alcalde para que aumente las rutas, no solamente esa que viene de Lomas de Funval, sino que cubra otras zonas de Valencia”, destacó Morales.

Rosa Ochoa manifestó que el dinero de la pensión lo destina a comprar una parte del tratamiento para la hipertensión, por lo que no puede pagar el pasaje. Ante esto, afirmó que no le queda otra opción que ver pasar los autobuses mientras ella camina. Al menos tres veces por semana, hace el recorrido a pie desde la avenida Lara hasta la altura del distribuidor Puente El Boquete en una hora y media. “Considero injusto que los adultos mayores tengamos que vivir humillados”, expresó.

Por su parte, Morales agregó que otra de las dificultades que enfrentan los usuarios del transporte público son las humillaciones y el maltrato por parte de los colectores hacia los ancianos. “Exigen el monto de los dos bolívares, y si no pagas, te paran en la puerta y no te dejan entrar. Son muchas agresiones”, comentó.

El temor de contraer el Covid-19 en una unidad de transporte también está presente, debido a que existe aglomeración de personas y no todas utilizan el tapabocas de forma correcta.

Exigen mayor calidad de vida

El diputado a la Asamblea Nacional (2015) por el estado Carabobo, Ángel Álvarez, exigió a las autoridades municipales dignificar la calidad de vida de los adultos mayores. Lamentó que pese a que Valencia era considerada la ciudad industrial de Venezuela, no cuenta con un sistema de transporte de vanguardia que garantice la comodidad y seguridad de los pasajeros.

El parlamentario hizo un llamado al nuevo alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, a ser claro en su gestión e informar la cantidad de unidades habilitadas en la Ruta del Adulto Mayor, así como también los horarios precisos.

“Nosotros todas las buenas iniciativas las vamos a apoyar, pero hacemos la salvedad de que tiene que existir una publicación de ruta, tiene que existir horario, se deben anunciar la cantidad de unidades. Igualmente tiene que haber un censo de los adultos mayores para que ese anhelo se convierta en una realidad”, sostuvo.

De igual forma, consideró que debe existir una campaña de formación dirigida a los operadores del transporte público para que puedan ofrecer calidad de servicio y respeto a los adultos que usen el servicio.