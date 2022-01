Perro se extravió durante un operativo policial y activaron su búsqueda con drones y helicópteros (VIDEO)

Una operación a gran escala que involucra a decenas de voluntarios y agentes de policía está en marcha en las afueras de la ciudad australiana de Brisbane, para encontrar a un perro policía que se extravió.

Por: RT

El pastor alemán de tres años llamado Quizz se separó de su adiestrador mientras perseguía a un sospechoso en un área montañosa cerca de Brisbane este martes, según el portal local ABC.

El sospechoso había abandonado un vehículo robado y trató de escapar por los matorrales. El perro lo persiguió hacia la espesa vegetación y no ha sido visto desde entonces.

The bond between a police dog and their handler is like no other, and for Senior Constable McGreevy, PD Quizz is a considered part of his family??

Anyone with information about Quizz’s whereabouts is asked to come forward immediately. pic.twitter.com/uUkEVraCVF

— Queensland Police (@QldPolice) January 14, 2022