EN VIDEO: Graban de cerca la erupción en Tonga, que generó un tsunami en la costa de Japón

En la Red se difundieron varios videos que muestran la erupción del volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, en Tonga, que esparció cenizas, vapor y gas a 20 kilómetros en el aire y provocó un tsunami que este sábado llegó a las costas del sur de Japón, con olas de 1,2 metros de altura.

Por: RT

Luego de la erupción del volcán, en Tonga se emitió una advertencia de tsunami y pronto olas golpearon las casas, destrozando edificaciones. En la red han aparecido imágenes desde el lugar que permiten apreciar la magnitud del desastre.

U.S. National Tsunami Warning Center has just issued a tsunami advisory is in effect for the entire West Coast and Alaska in the wake of an undersea volcanic eruption near Tonga last night pic.twitter.com/4mD0UapcFk

— REALIST (@realistqx1) January 15, 2022