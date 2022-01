¿Milagro? Mujer asegura que su hijo se curó tras encuentro con el papa Francisco (VIDEO)

papa Francisco

Fue uno de los momentos virales en el Vaticano del año 2021: Un niño con vestimenta deportiva, lentes y una mascarilla que se acercó espontáneamente a saludar al Papa Francisco en medio de una audiencia general.

Por Aci Prensa

Sin embargo, hay más detalles de este encuentro imprevisto del mes de octubre: El niño de 10 años sufría de epilepsia y autismo; su salud había empeorado de forma tan grave que los médicos temían que pudiera tener un tumor cerebral.

Paolo Bonavita estaba en Roma ese día para hacerse exámenes médicos. Su madre, Elsa Morra, le dijo a CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– que tras la audiencia papal siguió una inexplicable mejora en la condición de su hijo.

“Es un milagro. Es un milagro, para nosotros, para mi familia”, dijo.

“Paolo no tuvo fuerzas para subir. De hecho, cuando Paolo baja las escaleras necesita un apoyo, una mano o un pasamanos, pero ese día pudo subir solo. Tropezó un poco, dos o tres veces, pero enseguida tuvo el instinto de volver a levantarse. El Señor estaba con él ese día, muy cerca, le había dado la mano, estoy convencida”, contó Elsa.

