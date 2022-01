Vecchio sobre Luther King: Su legado es fuente de inspiración mientras enfrentamos una dictadura

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El embajador ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, conmemoró este lunes la vida de Martin Luther King, a quién calificó como un gigante del movimiento por los derechos civiles.

El representante diplomático del Gobierno Encargado puntualizó que este día es especialmente significativo para los venezolanos que enfrentan a una dictadura brutal.

We commemorate the life of a giant of the civil rights movement, Martin Luther King. As we confront a brutal dictatorship in Venezuela his legacy is always a source of inspiration : “Out of the mountain of despair, a stone of hope” pic.twitter.com/cuAvLMDTSe

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) January 17, 2022