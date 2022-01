Escándalo en el Abierto de Australia: Fanáticos pelearon por el uso de mascarillas (Imágenes)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Esta semana se vivieron escenas de caos en el Rod Laver Arena mientras se disputaba el duelo entre Alexander Zverev y Daniel Altmaier por la primera ronda del Abierto de Australia. Un grupo de aficionados se enfrentó por una discusión sobre el uso de mascarillas en las gradas y tres hombres fueron expulsados de las gradas.

Por Infobae

Según publicaron varios usuarios presentes, como el periodista Michael Miller, el conflicto inició cuando estos tres sujetos comenzaron a gritar frases como “los barbijos no sirven”. De inmediato, otros fans respondieron y se desató una pequeña gresca que obligó a los agentes de seguridad a intervenir.

“Masks Don’t Work” guy was just led out of Rod Laver Arena by two police officers.

Someone shouted “Get him out of here.”

Someone else shouted what sounded like “no mask, no play.”

(My wife says “no hat, no play” is a common schoolyard rule in Australia.) @AustralianOpen pic.twitter.com/Yc2IYSagyg

— Michael Miller (@MikeMillerDC) January 17, 2022