Se enojó porque no le devolvieron su dinero y como venganza terminó destruyendo 32 vestidos de novias (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los casamientos son momentos importantes en la vida de algunas personas. Es por eso que hay quienes dedican gran parte de su tiempo en planear todo para salga lo mejor posible. Sin embargo, cuando estos se cancelan a último momento hay quienes no lo toman bien. En este caso, una mujer en China debió suspender su boda y fue hasta donde encargó su vestido de novia para recuperar la seña que dejó, pero la tienda no le devolvió la plata y ella enloqueció.

Por Crónica

Todo inició cuando la joven tomó la decisión de suspender a último momento su casamiento. Según los medios locales, luego de varios meses de preparativos para su boda, se enteró que estaba embarazada y eso la llevó a cancelar todo.

En el país asiático, no está bien visto casarse de ese modo y ella quería tratar de evitar una “humillación” social y por eso dejó de lado el festejo con sus seres queridos. Fue entonces cuando debió ir dando de baja todos los servicios contratados y demás preparativos para su boda, como el vestido de novia.

This angry customer at a Chongqing bridal salon took out scissors and cut up wedding dress after wedding dress. The video has since gone viral on social media. pic.twitter.com/LSRXoI0OAa

— What's on Weibo (@WhatsOnWeibo) January 13, 2022