Se intensifican los enfrentamientos entre buhoneros y el alcalde chavista de Barquisimeto (Imágenes)

Luego de la larga espera que tuvieron los trabajadores de la economía informal este lunes 18 de enero frente al Palacio Municipal de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes, alcalde de Iribarren, accedió a reunirse con ellos en horas de la noche, pero en la Casa de los Abuelos, ubicada en la Avenida Fuerzas Armadas, al oeste de la ciudad. Los buhoneros le recordaron a Reyes que el derecho al trabajo está establecido en la Constitución Nacional, pero también establece el uso y costumbre, asumiendo parte de la responsabilidad del problema.

Corresponsalía La Patilla

Durante el encuentro, no hubo solución al conflicto. Luis Jonás Reyes insistió en su opción de reubicación, que no es rentable de acuerdo a los buhoneros, ya que no queda cerca de la zona comercial de Barquisimeto y les generaría pérdidas al no atraer consumidores por la lejanía de la zona y la dificultad para llegar allí.

“Lamentablemente todos somos culpables del entuerto que hay en Barquisimeto, porque yo no entiendo cómo hay personas que tienen 17 y 20 años en un lugar de espacio de dominio público. Existía una ordenanza en el 2005, pero resulta que esas personas que tienen 17 y 20 años no están censadas. Lo digo como ejemplo que yo llegué, me ubiqué teniendo una necesidad y comencé a trabajar honradamente mientras iba a la alcaldía a solicitar un permiso”, señaló uno de los afectados.

Añadió que tiene las pruebas del permiso otorgado y también indicó que también paga una tasa de impuestos, pero le preguntó a quien se supone es la primera autoridad municipal de la capital del estado Lara por las ordenanzas municipales, pues obviamente no las están cumpliendo. Aunque aseguran que no hay necesidad de buscar confrontaciones sino soluciones inmediatas, los trabajadores esperan reintegrarse rápidamente a la actividad comercial.

Además, exhortaron al director de la Policía Municipal de Iribarren (mismo que en el 2021 se vio en un video pateando a unos detenidos) y a sus funcionarios policiales a mantener un trato respetuoso para con los buhoneros.

“Que no nos digan ¡quita ese rancho! algo que se lo critico al comandante (Orlando) Gómez y a toda la policía municipal. De verdad hay que respetar a los seres humanos. No nos tiren “el rancho”, no nos manden a callar la boca, eso se ve feo, son profesionales, ciudadanos, policías. Yo también vengo de ser militar, 28 años, y es lamentable que me encuentre con compañeros que ofendan a otros”.

El humo blanco no salió y los trabajadores informales se mantienen en asambleas permanentes en el boulevard de la avenida 20, hasta que el alcalde de Barquisimeto acceda a reubicarlos en las zonas transversales como así lo solicitan los afectados, quienes no están conformes con los planteamientos establecidos por el régimen municipal.