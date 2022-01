David Mendoza: Economía “enana”, Julio Castellanos: el defensor de “Tocuyito” y el revocatorio presidencial

Posteado en: Opinión

He leído diferentes informes y análisis económicos que se han dado a la tarea de calificar a la economía venezolana como “enana”. Yo manifiesto mi desacuerdo con este término. En primer lugar, me parece más bien complaciente al gobierno (convenientemente) y en segundo lugar, creo que minimiza la dimensión de la crisis venezolana; frivoliza la dramática situación. Comenté con amigos de la fuente económica esta situación, y me advirtieron que la “agenda noticiosa”, está en la disminución de la inflación y no en la dimensión de la economía (también, de manera conveniente al gobierno). Como suelo romper la coral, aquí va de igual manera mi quebrado y desafinado canto.

La “economía enana”

En 2010, el tamaño de la economía venezolana alcanzó los US$ 393,2 mil millones. Esto colocaba al país, en el promedio de ingreso per cápita (por habitante) de los llamados países “periféricos”, en lo relacionado al desarrollo tecnológico e industrial. En 2021, el tamaño de la economía (producto interno bruto) alcanzó los US$ 44,8 mil millones. El tamaño actual de la economía venezolana, representa el 11, 3% de lo que era en 2010. Esto muestra un ingreso promedio por persona de aproximadamente US$ 113,00 mensuales, o de US$ 1.357,00 al año. Para dimensionar la contracción de la economía venezolana y saber si es “enana”, “pasmada”, “diezmada” o “aniquilada”, vamos a comparar las estaturas de los hombres más alto y más bajito del mundo en la actualidad. Sin embargo, imagina a un hombre que medía 2 metros de alto, y que luego de 20 años mida poco más de 20 centímetros ¿habrá algún caso parecido? El daño económico es tan grande y profundo, que si pelas por la calculadora, y asumes que la economía venezolana puede crecer la absurda e inmensa cifra de 10% anual (China creció al 9% anual durante casi 10 años seguidos: un caso extraordinario de ciclo de crecimiento), es el equivalente a multiplicar los US$ 44, 8 mil millones por 1,1 y luego, multiplicar el resultado por 1,1 de nuevo hasta que llegues a una cifra cercana a los US$ 400 mil millones. Para llegar a tal cifra, tendrás que realizar la operación 24 veces; es decir ¡24 AÑOS! Creciendo a la absurda tasa de 10 por ciento. Si asumes una cifra promedio de 5%, te tomará cerca de cincuenta repeticiones. Es decir, casi ¡50 AÑOS! El daño que este gobierno le hizo a la economía venezolana, representa un ATRASO DE MEDIO SIGLO (suponiendo un ciclo de crecimiento con ese crecimiento promedio anual). Si eso no es noticia, entonces no sé qué cosa lo es.

El hombre más pequeño y el más alto del mundo (relación)

El actualmente hombre más pequeño del mundo, nació en Bogotá en 1986, se llama Edward Niño Hernández y mide 72, 10 centímetros. El hombre más alto del mundo es el turco Sultan Kösen, que mide 2 metros y 51 centímetros. Esto significa, que el hombre más pequeño del mundo mide 28,7% de lo que mide el más alto del mundo. Esta proporción es superior en más del doble de lo que representa la economía venezolana de hoy con respecto a la de 2010. Por eso, cuando minimizan la dimensión del problema económico venezolano, o lo relativizan frívolamente, debe uno salir al paso. Escuché a un vecino decirle a otro “ya Venezuela se arregló”: nada más lejos de la realidad.

El defensor de Tocuyito

Si googleas “Julio Castellanos Tocuyito”, encontrarás excelentes artículos con títulos como: “¿Circo sin pan en Tocuyito?” o “Cuidado con el amiguismo en Tocuyito”, entre otros. Y es que mi amigo, el profesor y columnista Julio Castellanos, se ha dado a la tarea de proteger y defender a esa comunidad a la cual ama apasionadamente, y de la cual hoy día es una voz fresca y clara, que se escucha a nivel nacional, a través de varios medios impresos y digitales. Vaya mi abrazo a Julio (mejórate hermano, se te quiere y aprecia: Tocuyito cuenta contigo).

Revocatorio Presidencial

Que si es una trampa, que si es una herramienta chavista, que si nuestro partido va a elecciones internas, que si no está normado, que si el CNE es tracalero y mal intencionado, que si es más de lo mismo, que si… Vamos a arrancarle la mano al CNE y a aprovechar esa puerta abierta. Todos pa´dentro y después quién nos va a sacar.

Comunícate con nosotros a través de instagram: @termometro.economico o por nuestra página web: http://termometroeconomico.com