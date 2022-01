Impactantes fotografías que registraron la magnitud del derrame de petróleo de Repsol en la costa peruana

Las fotos comprueban que lo ocurrido en las playas de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Chancay es el peor desastre ecológico en la historia de Lima.

Por infobae.com

El derrame de aproximadamente 6 mil barriles de petróleo por parte de Repsol en el mar de Ventanilla fue catalogado, por la Cancillería del Perú, como el peor desastre ecológico que ha ocurrido en Lima, y las imágenes lo confirman.

En las fotos predomina el color negro debido a que el combustible ha cubierto todo a su paso, y ya ha afectado casi 2 millones de metros cuadrados del litoral peruano, de acuerdo al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Ministerio del Ambiente.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo visitó la zona afectada en el mar de Ventanilla para supervisar el proceso de limpieza y dotar de mejores equipos de trabajos al personal que viene cumpliendo la labor de remover el petróleo del mar, la orilla y los animales. Mientras que en redes sociales denunciaron que están enterrando el combustible en la arena de las playas.

En ese sentir, la jefa de la Oficina Defensorial del Callao, Delcy Heredia, explicó que, durante el recorrido por las playas de Ventanilla, observó un poco más de 50 trabajadores encargados de limpiar las orillas afectadas por el petróleo. Sin embargo, el número de personas dedicadas a esta tarea continúa siendo muy limitado debido a la magnitud del desastre.

Un trabajador camina tras un derrame de petróleo causado por olas anormales, provocadas por una erupción volcánica submarina masiva a medio mundo de distancia en Tonga, en la playa peruana de Ventanilla, Perú, 18 de enero de 2022. REUTERS/Pilar Olivares

El mencionado combustible ya ha llegado a las playas de Chancay, atravesando las aguas de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón, con el peligro latente de que pueda llegar a Huacho. Por tal motivo, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) recomendó a la población no acudir a por lo menos 21 playas de los distritos antes mencionados ya que se encuentran contaminadas tras el derrame de crudo de petróleo.

De sur a norte de la costa limeña, el petróleo se ha apoderado de la flora y fauna desde el sábado 15 de enero, día en que un oleaje anómalo debido a la erupción de un volcán submarino en Tonga provocó un derrame de crudo. El Instituto de Defensa Civil del Perú dijo en un comunicado de prensa que un barco estaba cargando petróleo en la refinería La Pampilla, en la costa del Pacífico, cuando las fuertes olas movieron la embarcación y provocaron el derrame.

De hecho, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), informó que han identificado la afectación en la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras – Islotes de Pescadores y en la Zona Reservada Ancón, debido al derrame de petróleo. Indicaron que la situación ha comprometido a las respectivas áreas naturales protegidas debido a la dirección de las corrientes marinas.

Un pájaro muerto yace en una playa durante una limpieza, después de un derrame de petróleo causado por olas anormales, provocadas por una enorme erupción volcánica submarina a medio mundo de distancia, en Tonga, en Ventanilla, Perú. 18 de enero de 2022. REUTERS/Pilar Olivares

Por tal motivo, el Servicio Nacional Forestal (Serfor) exhortó a la población a comunicarse con ellos (WhatsApp 947 588 269) antes de interactuar con animales afectados ya que necesitan un tratamiento especializado para quitarle al impurezas tóxicas del cuerpo. El procedimiento es trasladarlos al Parque de las Leyendas para que reciban el cuidado correspondiente.

Foto: Agencia Andina

Foto: Agencia Andina

Foto: Agencia Andina

Foto: Agencia Andina

Foto: Agencia Andina

Foto: Agencia Andina

Al finalizar la tarde de hoy, el presidente de la República, Pedro Castillo, sobrevoló la zona del desastre ecológico. Desde el Ejecutivo anunciaron que evalúan sancionar económicamente a la multinacional Repsol. Transcendió que la multa podría ser de 30 mil UIT (Unidad Impositiva Tributaria), lo que equivaldría a 138 millones de soles.

Foto: Agencia Andina

Foto: Agencia Andina

Foto: Agencia Andina

Foto: Agencia Andina

Cleaning crews work to remove oil from a beach in the Peruvian province of Callao on January 17, 2022, after a spill which occurred during the unloading process of the Italian-flagged tanker “Mare Doricum” at La Pampilla refinery caused by the abnormal waves recorded after the volcanic eruption in Tonga. – A massive volcanic eruption in Tonga triggered tsunami waves around the Pacific, with waves strong enough to drown two women in Peru, more than 10,000 kilometres (6,000 miles) away. (Photo by Cris BOURONCLE / AFP)