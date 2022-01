Brian Nichols condenó amenazas de Diosdado Cabello contra periodistas venezolanos

Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, condenó este viernes las nuevas amenazas de Diosdado Cabellos contra la prensa venezolana que se encuentra de manos atadas al régimen.

Por lapatilla.com

“La democracia depende de una prensa libre. Tal exhibición nos recuerda cómo los regímenes atacan a los medios independientes porque temen de las voces y la voluntad de su propio pueblo”, dijo Nichols a través de la red social Twitter.

Asimismo felicitó a los periodistas venezolanos y “a todos por su valiente labor periodística frente a las amenazas y la represión”.

Cabello, durante su programa de VTV Con El Mazo Dando, mostró carteles de “se busca” de periodistas y políticos democráticos venezolanos mientras los llamaba ladrones. En las imágenes incluyó al periodista Alberto Ravell y lo descalificó llamándolo “el rey de los pillos”.

Democracy depends on a free press. Such a display reminds us of how regimes target independent media because they fear the voices and will of their own people. We commend Venezuelan and all journalists for their courageous reporting in the face of threats and repression. https://t.co/VrWp6YGdud

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) January 22, 2022